Рауль Хаджимба: Турецкая Республика находится в спектре тех стран, с которыми Абхазия стремится к экономическому сотрудничеству

Президент Абхазии встретился с турецкой делегацией.



Сухум. 22 апреля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с делегацией предпринимателей из Турции. На встрече также присутствовали премьер-министр РА Валерий Бганба, министр иностранных дел РА Даур Кове, министр экономики РА Адгур Ардзинба, вице-премьер, министр финансов РА Джансух Нанба, заместитель руководителя Администрации Президента РА Адгур Лушба, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Делегация прибыла в Абхазию с ознакомительным визитом.



На встрече обсуждались актуальные вопросы сотрудничества, укрепления дружественных и торгово-экономических отношений, а также возможность реализации совместных проектов.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба приветствовал гостей:



«Абхазия и её народ всегда были и остаются открыты и искренне доброжелательны для всех, кто приезжает к нам с хорошими намерениями.



История Абхазии, как государства, уходит корнями в древние века, на протяжении которых, наш народ активно строил и поддерживал свои отношения с соседними народами, в том числе, и с теми, кто проживал на территориях государств Причерноморья. Листая страницы этой истории, нельзя отрицать, что за всё это время были и суровые страницы с трагическими событиями, ставившими абхазский этнос на грань исчезновения, но есть и много положительных страниц, когда люди создавали свою культуру, созидали, развивались, торговали и поддерживали добрые отношения с соседями.



Вам также хорошо известны события, произошедшие в Абхазии в её новейшей истории после распада СССР, который был гарантией безопасности и сохранения нашего народа. С распадом СССР, соседняя Грузия развязала на нашей территории кровопролитную войну, которая унесла жизни нескольких тысяч наших граждан, нанеся незаживающие раны, и оставила нам полностью разрушенную экономику. По оценкам экспертов, причинённый ущерб превышает 13 млрд долларов США. По сей день агрессор не понёс ответственности за содеянное и, более того, при всяческой поддержке ряда стран Запада, в особенности США, вынашивает реваншистские настроения.



Несмотря на все потрясения, наш народ, одержавший победу и сохранивший себя от геноцида, провозгласил независимость, закрепил её собственной Конституцией и начал строить суверенное государство. Как тогда, так и сейчас есть много недоброжелателей, постоянные нападки которых сдерживают наше развитие и препятствуют становлению страны, с целью не допустить её вовлечение в окружающее политическое и экономическое пространство в качестве равноправного субъекта, занять своё место среди состоявшихся стран на политической карте мира.



В этих условиях первой страной, протянувшей руку дружбы, стала Российская Федерация, признавшая нашу независимость в 2008 году. В последующем Абхазия установила официальные дипломатические отношения ещё с рядом стран – членов ООН, в числе которых Никарагуа, Венесуэла, Сирийская Арабская Республика, Науру, Тувалу и Вануату, которые активно поддерживаются нами на постоянной основе.



На сегодняшний день наши отношения с Россией скреплены двумя основополагающими межгосударственными договорами, являющимися юридическим базисом нашего стратегического и экономического партнёрства. Получив тем самым надёжные гарантии своей безопасности, в стране уверенно начался процесс созидания. Ранее разрушенная экономика Абхазии в настоящее время находится на стадии активного становления и, по нашему глубокому убеждению, несмотря на текущую политическую составляющую, география государств и направления экономических отношений Абхазии с ними должны постоянно расширяться.



Турецкая Республика находится в спектре тех стран, с которыми наша страна стремится к экономическому сотрудничеству, и для этого у нас есть все необходимые предпосылки. В первую очередь, это комфортные природно-климатические условия и удобное географическое положение, с точки зрения логистики. Второе – это то, что между предпринимателями наших стран уже есть опыт совместной работы, созданы действующие и проверенные партнёрские связи, налаженные в течение истекших после войны 25 лет. Третье – это готовность, желание и стремление государства и представителей нашего бизнес-сообщества к взаимовыгодному сотрудничеству с теми людьми и структурами, которые проявляют к нашей стране такой интерес.



В Абхазии прекрасно помнят, когда в период послевоенной блокады, объявленной странами-участниками Содружества Независимых Государств, вопреки политической изоляции, к нам морским путём приходили из Турции топливо, строительные материалы, продовольствие и товары первой необходимости. В обратную сторону вывозились лесоматериалы и лом чёрных металлов. Тогда нам приходилось выживать. Но в настоящее время, используя этот же путь и перечисленные неоспоримые преимущества, мы можем выйти на более высокий, качественно новый уровень торгово-экономических отношений. В качестве примера могу сказать, что за 2018 год внешнеторговый оборот с Турцией составил более 1,3 млрд руб. или 7% всего внешнеторгового оборота нашей страны, с темпом роста 26% по сравнению с 2017 годом. По своим масштабам цифры не очень высокие, но самое главное то, что начиная с 1994 года, прослеживается устойчивая тенденция роста импорта и экспорта по этому направлению.

Предпринимательские инициативы сами по себе далеки от политики, а сама политика во многих случаях является серьёзным препятствием для развития предпринимательских инициатив, повышая коммерческие риски, но как мы сами видим на отдельных примерах, при желании всегда есть выходы даже порой из безвыходных ситуаций.



В свою очередь, мы, как государство, будем эти инициативы всячески поддерживать и поощрять. В Абхазии уже создана и работает необходимая законодательная база, регулирующая налогообложение, инвестиционную деятельность, земельные и имущественные отношения, деятельность банков, применяется либеральная тарифная политика в сфере коммунальных услуг и энергообеспечения, функционируют правоохранительная и судебная системы, в комплексе обеспечивающие современное ведение хозяйственной и коммерческой деятельности. Мы остро заинтересованы во внешних инвестициях во все сферы национальной экономики, способствующих её стабильному росту и поступательному развитию, созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения, что непосредственно связано с повышением уровня благосостояния и социальной обеспеченности наших граждан.



Ваш приезд в нашу республику может послужить мощным толчком к развитию двусторонних связей на основе обоюдных интересов, стать началом реализации совместных проектов, реального осуществления задуманных идей и планов.



Уверен, что наш сегодняшний диалог и обмен мнениями будут носить конструктивный и результативный характер, в связи с чем выражаю свою готовность к содержательному сотрудничеству».



Один из гостей, председатель холдинга «Gorev Holding» Хусейн Тугай Щен, поблагодарив за гостеприимство, отметил: «Этот день для нас будет историческим, переговоры полезны для улучшения наших давних связей. Абхазия должна еще больше укрепить связи с Турцией, и Турция может признать независимость Абхазии. Учитывая беспошлинную торговлю и договор с Российской Федерацией, мы думаем, что наши бизнесмены смогут занять здесь позиции, которое будут полезны для них. Хотим за время нашего пребывания обсудить взаимодействие в туристической сфере и экономике, которое укрепит связи между Абхазией и Турцией. Надеемся заключить несколько договоров, позволяющих открывать совместный бизнес».



