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Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия Президента Абхазии
22:27, 12 Января 2020
Соответствующий документ направлен в Народное Собрание – Парламент РА.
Сухум. 12 января. Апсныпресс. Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание – Парламент РА документ о сложении с себя полномочий Главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
Как подчеркивается в документе, этот шаг Президент совершил «во имя мира и сохранения стабильности в стране».
Сухум. 12 января. Апсныпресс. Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание – Парламент РА документ о сложении с себя полномочий Главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
Как подчеркивается в документе, этот шаг Президент совершил «во имя мира и сохранения стабильности в стране».
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