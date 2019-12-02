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Рауль Хаджимба: результат расследований преступлений требует от меня принятия решений об отставке министра ВД и внесения в Парламент представления об освобождении генпрокурора
14:03, 2 Декабря 2019
Президент Абхазии провел совещание с представителями силовых структур.
Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с представителями силовых структур. В совещании принимали участие вице-президент Аслан Барциц, спикер Парламента - Народного
Собрания Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.
Президенту Абхазии был представлен отчет о расследовании преступлений, совершенных в ноябре, в городе Сухум.
По итогам совещания Рауль Хаджимба заявил: «На Совете Безопасности были определены сроки по раскрытию этих преступлений. Результат, который мы имеем, требует от меня принятия решений об отставке министра внутренних дел и внесения в Народное Собрание – Парламент РА представления об освобождении генерального прокурора».
Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с представителями силовых структур. В совещании принимали участие вице-президент Аслан Барциц, спикер Парламента - Народного
Собрания Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.
Президенту Абхазии был представлен отчет о расследовании преступлений, совершенных в ноябре, в городе Сухум.
По итогам совещания Рауль Хаджимба заявил: «На Совете Безопасности были определены сроки по раскрытию этих преступлений. Результат, который мы имеем, требует от меня принятия решений об отставке министра внутренних дел и внесения в Народное Собрание – Парламент РА представления об освобождении генерального прокурора».
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