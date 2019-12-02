Рауль Хаджимба: результат расследований преступлений требует от меня принятия решений об отставке министра ВД и внесения в Парламент представления об освобождении генпрокурора

Президент Абхазии провел совещание с представителями силовых структур.



Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с представителями силовых структур. В совещании принимали участие вице-президент Аслан Барциц, спикер Парламента - Народного



Собрания Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.



Президенту Абхазии был представлен отчет о расследовании преступлений, совершенных в ноябре, в городе Сухум.



По итогам совещания Рауль Хаджимба заявил: «На Совете Безопасности были определены сроки по раскрытию этих преступлений. Результат, который мы имеем, требует от меня принятия решений об отставке министра внутренних дел и внесения в Народное Собрание – Парламент РА представления об освобождении генерального прокурора».









