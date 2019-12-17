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Рауль Хаджимба провёл совещание с представителями Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии
17:33, 17 Декабря 2019
Представители Ассоциации отметили положительные результаты в сфере медико-социальной реабилитации инвалидов войны в течение пяти предыдущих лет.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с представителями Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Наала Авидзба.
Участники совещания минутой молчания почтили память председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона Бадри Агрба.
Представители Ассоциации инвалидов отметили положительные результаты в сфере медико-социальной реабилитации инвалидов войны в течение пяти предыдущих лет. В частности, было отмечено оказание финансовой поддержки региональным организациям инвалидов Отечественной войны, повышение пособий инвалидам первой группы, приезд в Республику Абхазия специалистов в сфере протезирования нижних конечностей из Федеративной Республики Германия для обучения местных специалистов новым технологиям протезирования.
Кроме того, члены Ассоциации представили Главе государства предложения по реформированию деятельности Фонда инвалидов Отечественной войны.
В свою очередь Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что со стороны государства и в дальнейшем будет оказываться поддержка инициатив Ассоциации инвалидов.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с представителями Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Наала Авидзба.
Участники совещания минутой молчания почтили память председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона Бадри Агрба.
Представители Ассоциации инвалидов отметили положительные результаты в сфере медико-социальной реабилитации инвалидов войны в течение пяти предыдущих лет. В частности, было отмечено оказание финансовой поддержки региональным организациям инвалидов Отечественной войны, повышение пособий инвалидам первой группы, приезд в Республику Абхазия специалистов в сфере протезирования нижних конечностей из Федеративной Республики Германия для обучения местных специалистов новым технологиям протезирования.
Кроме того, члены Ассоциации представили Главе государства предложения по реформированию деятельности Фонда инвалидов Отечественной войны.
В свою очередь Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что со стороны государства и в дальнейшем будет оказываться поддержка инициатив Ассоциации инвалидов.
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