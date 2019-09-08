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Рауль Хаджимба проголосовал во втором туре выборов Президента Абхазии

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10:14, 8 Сентября 2019
Рауль Хаджимба проголосовал во втором туре выборов Президента Абхазии
В Абхазии проходит повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия.

Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Глава государства проголосовал на выборах Президента Абхазии.

Свой голос Рауль Хаджимба отдал в избирательном участке №2, избирательного округа №5, расположенного на территории средней школы №14 г. Сухум.

На вопрос, за кого проголосовал Президент Абхазии, Рауль Хаджимба ответил: «За будущее страны!»

При этом, Рауль Хаджимба отметил: «Надеюсь, что люди сделают правильный выбор».

Глава государства также выразил уверенность, что выборы пройдут в спокойной обстановке: «Думаю, что разум победит».

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