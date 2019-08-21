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Рауль Хаджимба проголосовал на выборах Президента Абхазии

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09:51, 25 Августа 2019
Рауль Хаджимба проголосовал на выборах Президента Абхазии
В Абхазии проходят выборы Главы государства.

Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба проголосовал на выборах Президента.

Рауль Хаджимба проголосовал на избирательном участке №2 избирательного округа №5, расположенного на территории средней школы № 14.

Отвечая на вопросы представителей СМИ о том, какие ожидания у Президента, а также будет ли, по его мнению, второй тур голосования, Глава государства сказал: «Что бы ни было, главное, чтобы этот этап был пройден достойно. Ожидаю одного, что все пройдёт спокойно. И не сомневаюсь, что у нашего народа будет мирное и спокойное будущее».

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