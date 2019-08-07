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Рауль Хаджимба принял руководство Единого духовного управления мусульман Абхазии
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15:18, 11 Августа 2019
Глава государства поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам.
Сухум. 11 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с руководством Единого духовного управления мусульман Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
Глава государства поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам и пожелал крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.
«Вне зависимости от исповедуемых религий мы должны совместно строить государство. Без взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных религий невозможна стабильная, спокойная жизнь страны.
Считаю, что нам нужно продолжать работать в этом направлении. Еще раз поздравляю с праздником», – сказал Президент.
Руководитель Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба поблагодарил Президента за поздравление: «Спасибо вам за теплые слова. Абхазия, действительно, может быть примером для других стран в вопросе взаимоуважения между представителями разных религий, и мы при каждой возможности доносим до всех об этом. Нельзя не заметить, что следующий день официально назван выходным. Это означает поддержку со стороны руководства страны и имеет огромное значение для нас».
Сухум. 11 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с руководством Единого духовного управления мусульман Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
Глава государства поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам и пожелал крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.
«Вне зависимости от исповедуемых религий мы должны совместно строить государство. Без взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных религий невозможна стабильная, спокойная жизнь страны.
Считаю, что нам нужно продолжать работать в этом направлении. Еще раз поздравляю с праздником», – сказал Президент.
Руководитель Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба поблагодарил Президента за поздравление: «Спасибо вам за теплые слова. Абхазия, действительно, может быть примером для других стран в вопросе взаимоуважения между представителями разных религий, и мы при каждой возможности доносим до всех об этом. Нельзя не заметить, что следующий день официально назван выходным. Это означает поддержку со стороны руководства страны и имеет огромное значение для нас».
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