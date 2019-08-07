21:18, 12 Августа 2019 340
12:11, 12 Августа 2019 495
15:18, 11 Августа 2019 476
12:40, 11 Августа 2019 275
12:28, 11 Августа 2019 247
12:25, 11 Августа 2019 284
18:28, 10 Августа 2019 496
17:09, 9 Августа 2019 661
15:20, 9 Августа 2019 343
12:19, 9 Августа 2019 591
15:34, 8 Августа 2019 376
14:41, 8 Августа 2019 492
13:08, 8 Августа 2019 481
12:38, 8 Августа 2019 635
10:24, 8 Августа 2019 399
19:13, 7 Августа 2019 379
17:43, 7 Августа 2019 1421
14:23, 7 Августа 2019 541
22:02, 6 Августа 2019 844
16:27, 6 Августа 2019 429
15:00, 6 Августа 2019 618
14:30, 6 Августа 2019 553
13:43, 6 Августа 2019 650
13:10, 6 Августа 2019 661
12:36, 6 Августа 2019 857
Популярное
07.08.2019 1422
06.08.2019 857
06.08.2019 845
09.08.2019 663
06.08.2019 661
08.08.2019 635
06.08.2019 618
Рауль Хаджимба принял Александра Ющенко
333
21:18, 12 Августа 2019
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял депутата Госдумы РФ от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Александра Ющенко.
Сухум. 12 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял депутата Государственной думы Российской Федерации от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Александра Ющенко. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
Глава государства поприветствовал гостя и выразил благодарность за позицию в поддержку Республики Абхазия и активную работу по укреплению двустороннего сотрудничества.
«Ваше отношение к Абхазии для нас очень важно. Депутаты Госдумы, особенно фракции коммунистов, достаточно активно проводят работу, чтобы в России знали больше об Абхазии, о ее проблемах, об особенностях двустороннего взаимодействия. В том, что касается финансовой поддержки со стороны Российской Федерации, задачи, которые мы ставим, направлены на то, чтобы Абхазия становилась экономически самодостаточной», – отметил Президент.
Александр Ющенко поблагодарил Президента за прием.
«Абхазия для нас это не просто приграничное государство, это жемчужина черноморского побережья и Кавказских гор, где живут наши близкие друзья, товарищи. Очень важно, чтобы экономически самостоятельно развивалась страна. Вы проработали огромный пласт работы, вектор развития республики, который очень правильный и, мне кажется, его необходимо продолжить», – сказал Александр Ющенко.
Сухум. 12 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял депутата Государственной думы Российской Федерации от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Александра Ющенко. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
Глава государства поприветствовал гостя и выразил благодарность за позицию в поддержку Республики Абхазия и активную работу по укреплению двустороннего сотрудничества.
«Ваше отношение к Абхазии для нас очень важно. Депутаты Госдумы, особенно фракции коммунистов, достаточно активно проводят работу, чтобы в России знали больше об Абхазии, о ее проблемах, об особенностях двустороннего взаимодействия. В том, что касается финансовой поддержки со стороны Российской Федерации, задачи, которые мы ставим, направлены на то, чтобы Абхазия становилась экономически самодостаточной», – отметил Президент.
Александр Ющенко поблагодарил Президента за прием.
«Абхазия для нас это не просто приграничное государство, это жемчужина черноморского побережья и Кавказских гор, где живут наши близкие друзья, товарищи. Очень важно, чтобы экономически самостоятельно развивалась страна. Вы проработали огромный пласт работы, вектор развития республики, который очень правильный и, мне кажется, его необходимо продолжить», – сказал Александр Ющенко.
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.