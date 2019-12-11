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Рауль Хаджимба представил нового генерального прокурора Адгура Агрба
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13:52, 16 Декабря 2019
Ранее, 12 декабря, парламентарии одобрили представление Адгура Агрба на должность генерального прокурора Абхазии.
Сухум. 15 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил коллективу Генпрокуратуры нового генерального прокурора РА Адгура Агрба.
Рауль Хаджимба подчеркнул: «Прокуратура решает важные задачи по соблюдению в стране законности и правопорядка. Надеюсь, что новое руководство, в лице Адгура Нугзаровича, объединит коллектив, нацелит его на выполнение основополагающих задач государства, и вы окажете ему поддержку. Надо отметить важность вашей работы, от мероприятий, которые выполняет Прокуратура, от собранной доказательной базы по тем или иным делам, многое зависит. Спасибо предыдущему руководителю, не сомневаюсь, что его знания и опыт пригодятся нашему государству».
Со своей стороны, Адгур Агрба поблагодарил Президента за оказанное доверие: «Мне сложно далось это решение, понимая какая ответственность будет лежать на моих плечах. И тем не менее, выбор сделан. Прекрасно понимаем, какие цели и задачи сегодня стоят перед Прокуратурой. Думаю, что мы должны выстроить рационально нашу работу, чтобы добиться положительных результатов. Очень надеюсь на вашу поддержку и желаю нам всем успехов в нелёгком деле».
Сухум. 15 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил коллективу Генпрокуратуры нового генерального прокурора РА Адгура Агрба.
Рауль Хаджимба подчеркнул: «Прокуратура решает важные задачи по соблюдению в стране законности и правопорядка. Надеюсь, что новое руководство, в лице Адгура Нугзаровича, объединит коллектив, нацелит его на выполнение основополагающих задач государства, и вы окажете ему поддержку. Надо отметить важность вашей работы, от мероприятий, которые выполняет Прокуратура, от собранной доказательной базы по тем или иным делам, многое зависит. Спасибо предыдущему руководителю, не сомневаюсь, что его знания и опыт пригодятся нашему государству».
Со своей стороны, Адгур Агрба поблагодарил Президента за оказанное доверие: «Мне сложно далось это решение, понимая какая ответственность будет лежать на моих плечах. И тем не менее, выбор сделан. Прекрасно понимаем, какие цели и задачи сегодня стоят перед Прокуратурой. Думаю, что мы должны выстроить рационально нашу работу, чтобы добиться положительных результатов. Очень надеюсь на вашу поддержку и желаю нам всем успехов в нелёгком деле».
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