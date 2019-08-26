APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
10:00, 2 Сентября 2019 11
08:50, 2 Сентября 2019 58
20:16, 1 Сентября 2019 368
15:13, 30 Августа 2019 643
15:01, 30 Августа 2019 449
14:46, 30 Августа 2019 485
14:33, 30 Августа 2019 618
14:02, 30 Августа 2019 449
12:49, 30 Августа 2019 1001
12:46, 30 Августа 2019 531
16:48, 29 Августа 2019 468
16:18, 29 Августа 2019 963
15:04, 29 Августа 2019 448
14:40, 29 Августа 2019 634
15:46, 27 Августа 2019 881
12:41, 27 Августа 2019 967
12:22, 27 Августа 2019 590
22:03, 26 Августа 2019 644
15:52, 26 Августа 2019 1884
15:49, 26 Августа 2019 685
12:29, 26 Августа 2019 874
12:18, 26 Августа 2019 1781
12:06, 26 Августа 2019 586
11:39, 26 Августа 2019 744
08:00, 26 Августа 2019 756

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Рауль Хаджимба поздравил учащихся и преподавателей Абхазии с началом нового учебного года

Рауль Хаджимба поздравил учащихся и преподавателей Абхазии с началом нового учебного года

46
08:50, 2 Сентября 2019
Рауль Хаджимба поздравил учащихся и преподавателей Абхазии с началом нового учебного года
В своём поздравлении Президент Абхазии пожелал всем учащимся и педагогам крепкого здоровья и успехов в достижении целей. 

Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Президент Рауль Хаджимба поздравил учащихся и преподавателей Республики Абхазия с началом нового учебного года.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Убежден, что этот учебный год станет для вас этапом новых знаний и ярких открытий, будет наполнен серьезной учебой и большими успехами.

Все мы начинаем свою сознательную жизнь с приобщения к знаниям, именно в школе в нас закладывается любовь к познанию всего нового, здесь мы получаем прочный фундамент наших будущих успехов и достижений.

С особой признательностью обращаюсь в этот праздничный день к учителям.

Благодаря вашему чуткому отношению и профессионализму вверенные вам дети раскрывают свои таланты. Вы прилагаете немалые усилия, чтобы воспитать достойное поколение образованных и сознательных граждан нашего государства.

Желаю всем учащимся и педагогам крепкого здоровья и успехов в достижении целей».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика