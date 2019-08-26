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Рауль Хаджимба поздравил учащихся и преподавателей Абхазии с началом нового учебного года
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08:50, 2 Сентября 2019
В своём поздравлении Президент Абхазии пожелал всем учащимся и педагогам крепкого здоровья и успехов в достижении целей.
Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Президент Рауль Хаджимба поздравил учащихся и преподавателей Республики Абхазия с началом нового учебного года.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Убежден, что этот учебный год станет для вас этапом новых знаний и ярких открытий, будет наполнен серьезной учебой и большими успехами.
Все мы начинаем свою сознательную жизнь с приобщения к знаниям, именно в школе в нас закладывается любовь к познанию всего нового, здесь мы получаем прочный фундамент наших будущих успехов и достижений.
С особой признательностью обращаюсь в этот праздничный день к учителям.
Благодаря вашему чуткому отношению и профессионализму вверенные вам дети раскрывают свои таланты. Вы прилагаете немалые усилия, чтобы воспитать достойное поколение образованных и сознательных граждан нашего государства.
Желаю всем учащимся и педагогам крепкого здоровья и успехов в достижении целей».
Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Президент Рауль Хаджимба поздравил учащихся и преподавателей Республики Абхазия с началом нового учебного года.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Убежден, что этот учебный год станет для вас этапом новых знаний и ярких открытий, будет наполнен серьезной учебой и большими успехами.
Все мы начинаем свою сознательную жизнь с приобщения к знаниям, именно в школе в нас закладывается любовь к познанию всего нового, здесь мы получаем прочный фундамент наших будущих успехов и достижений.
С особой признательностью обращаюсь в этот праздничный день к учителям.
Благодаря вашему чуткому отношению и профессионализму вверенные вам дети раскрывают свои таланты. Вы прилагаете немалые усилия, чтобы воспитать достойное поколение образованных и сознательных граждан нашего государства.
Желаю всем учащимся и педагогам крепкого здоровья и успехов в достижении целей».
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