Рауль Хаджимба поздравил Союз художников Абхазии с 80-летием со дня основания

«В абхазском изобразительном искусстве, в живописи, в их различных жанрах наши мастера добились ярких успехов. Ими накоплен бесценный творческий опыт», - отмечается в поздравлении.



Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Союз художников Республики Абхазия с 80-летием со дня основания.

В поздравлении говорится:



«Уважаемые художники, скульпторы, мастера кисти и резца!



80-летие создания Союза художников Абхазии – это знаменательное событие в общественной и культурной жизни страны. В абхазском изобразительном искусстве, в живописи, в их различных жанрах наши мастера добились ярких успехов. Ими накоплен бесценный творческий опыт. Наше национальное искусство опирается на богатые духовно-эстетические истоки, многовековые культурные традиции. Они получили достойное воплощение и художественную трансформацию в произведениях ведущих мастеров. В XX веке сформировалась национальная художественная школа, признанная на международном уровне. Имя, влияние, масштабы творчества Александра Константиновича Чачба приобрели мировую значимость. В отечественном изобразительном искусстве свой заметный след оставили крупные живописцы, пейзажисты, скульпторы, мастера графики, дизайна. Значительны успехи монументалистов. С полотнами известных абхазских авторов знакомы не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.



В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. абхазские художники посвятили свою творческую энергию борьбе с грузинскими агрессорами, прославлению героизма защитников Родины. Их плакаты, лозунги, проникнутые пафосом служения Отчизне, обнажали национал -шовинистическую направленность грузинской идеологии.



Сегодня Союз художников РА объединяет большой интернациональный состав представителей старшего и молодого поколения мастеров кисти и резца. Их сближают не только профессиональные качества, но и духовное родство. В последние десятилетия наметились плодотворные стилистические искания, их результаты достаточно плодотворны.



От всей души поздравляю вас с юбилеем, желаю вам доброго здоровья, новых творческих побед».



