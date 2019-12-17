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Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы госбезопасности Абхазии с профессиональным праздником

25
13:39, 20 Декабря 2019
Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы госбезопасности Абхазии с профессиональным праздником
20 декабря – День работника органов госбезопасности.

Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности с Днем работника органов государственной безопасности.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые сотрудники и ветераны Службы государственной безопасности! Примите мои поздравления по случаю профессионального праздника – Дня Службы государственной безопасности.

Национальная безопасность Республики Абхазия, права и свободы ее граждан являются предметом вашей ежедневной, неустанной работы. От того, насколько ответственно вы относитесь к выполнению своих обязанностей, зависят мир и покой жителей нашего государства.

Вы всегда с честью выполняете свой профессиональный долг, проявляя мужество и самоотверженность. Руководство Абхазии возлагает большие надежды на соответствие высокому уровню работы вашего ведомства.

В этот праздничный День желаю вам и вашим близким мира, процветания и успехов».

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