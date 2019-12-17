Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы госбезопасности Абхазии с профессиональным праздником

20 декабря – День работника органов госбезопасности.



Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности с Днем работника органов государственной безопасности.



В поздравлении, в частности, говорится:



«Уважаемые сотрудники и ветераны Службы государственной безопасности! Примите мои поздравления по случаю профессионального праздника – Дня Службы государственной безопасности.



Национальная безопасность Республики Абхазия, права и свободы ее граждан являются предметом вашей ежедневной, неустанной работы. От того, насколько ответственно вы относитесь к выполнению своих обязанностей, зависят мир и покой жителей нашего государства.



Вы всегда с честью выполняете свой профессиональный долг, проявляя мужество и самоотверженность. Руководство Абхазии возлагает большие надежды на соответствие высокому уровню работы вашего ведомства.



В этот праздничный День желаю вам и вашим близким мира, процветания и успехов».