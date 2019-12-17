13:41, 20 Декабря 2019 64
13:39, 20 Декабря 2019 44
12:06, 20 Декабря 2019 131
11:19, 20 Декабря 2019 136
18:10, 19 Декабря 2019 383
18:05, 19 Декабря 2019 384
15:28, 19 Декабря 2019 251
15:24, 19 Декабря 2019 250
13:26, 19 Декабря 2019 455
09:25, 19 Декабря 2019 566
09:24, 19 Декабря 2019 389
20:20, 18 Декабря 2019 646
19:37, 18 Декабря 2019 533
17:51, 18 Декабря 2019 499
17:17, 18 Декабря 2019 442
16:21, 18 Декабря 2019 722
15:55, 18 Декабря 2019 534
15:17, 18 Декабря 2019 273
13:02, 18 Декабря 2019 539
12:32, 18 Декабря 2019 438
19:00, 17 Декабря 2019 1889
17:33, 17 Декабря 2019 640
16:24, 17 Декабря 2019 612
16:09, 17 Декабря 2019 589
15:57, 17 Декабря 2019 355
Популярное
17.12.2019 1889
14.12.2019 854
16.12.2019 829
13.12.2019 679
Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы госбезопасности Абхазии с профессиональным праздником
25
13:39, 20 Декабря 2019
20 декабря – День работника органов госбезопасности.
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности с Днем работника органов государственной безопасности.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемые сотрудники и ветераны Службы государственной безопасности! Примите мои поздравления по случаю профессионального праздника – Дня Службы государственной безопасности.
Национальная безопасность Республики Абхазия, права и свободы ее граждан являются предметом вашей ежедневной, неустанной работы. От того, насколько ответственно вы относитесь к выполнению своих обязанностей, зависят мир и покой жителей нашего государства.
Вы всегда с честью выполняете свой профессиональный долг, проявляя мужество и самоотверженность. Руководство Абхазии возлагает большие надежды на соответствие высокому уровню работы вашего ведомства.
В этот праздничный День желаю вам и вашим близким мира, процветания и успехов».
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности с Днем работника органов государственной безопасности.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемые сотрудники и ветераны Службы государственной безопасности! Примите мои поздравления по случаю профессионального праздника – Дня Службы государственной безопасности.
Национальная безопасность Республики Абхазия, права и свободы ее граждан являются предметом вашей ежедневной, неустанной работы. От того, насколько ответственно вы относитесь к выполнению своих обязанностей, зависят мир и покой жителей нашего государства.
Вы всегда с честью выполняете свой профессиональный долг, проявляя мужество и самоотверженность. Руководство Абхазии возлагает большие надежды на соответствие высокому уровню работы вашего ведомства.
В этот праздничный День желаю вам и вашим близким мира, процветания и успехов».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.