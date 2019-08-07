Рауль Хаджимба поздравил Муссу Экзекова с юбилеем

Президент Республики Абхазия Рауль ХаджимбаПредседателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссу Экзекова с юбилеем.В поздравлении отмечается:«Уважаемый Мусса Хабалевич!Примите мои самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея.Весь Ваш жизненный путь – высокий пример беззаветного служения своему народу. Главной целью Вашей жизни является забота о людях, чем Вы снискали глубокое уважение и любовь народа не только в Абхазии, в целом на Кавказе, но и за его пределами.Находясь на посту Председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса, своей культурно-просветительской и гуманитарной деятельностью и меценатством Вы вносите огромный вклад в развитие связей нашей диаспоры с исторической Родиной. Ваша разносторонняя общественная деятельность, направленная на объединение абхазо-абазинского народа, заслуживает высокой оценки.Желаю Вам, уважаемый Мусса Хабалевич, крепкого здоровья, кавказского долголетия и успехов в Вашей достойной благотворительной миссии».