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Рауль Хаджимба поздравил Муссу Экзекова с юбилеем
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13:24, 13 Августа 2019
«Главной целью Вашей жизни является забота о людях, чем Вы снискали глубокое уважение и любовь народа не только в Абхазии, в целом на Кавказе, но и за его пределами», – отметил Рауль Хаджимба.
Сухум. 13 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссу Экзекова с юбилеем.
В поздравлении отмечается:
«Уважаемый Мусса Хабалевич!
Примите мои самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея.
Весь Ваш жизненный путь – высокий пример беззаветного служения своему народу. Главной целью Вашей жизни является забота о людях, чем Вы снискали глубокое уважение и любовь народа не только в Абхазии, в целом на Кавказе, но и за его пределами.
Находясь на посту Председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса, своей культурно-просветительской и гуманитарной деятельностью и меценатством Вы вносите огромный вклад в развитие связей нашей диаспоры с исторической Родиной. Ваша разносторонняя общественная деятельность, направленная на объединение абхазо-абазинского народа, заслуживает высокой оценки.
Желаю Вам, уважаемый Мусса Хабалевич, крепкого здоровья, кавказского долголетия и успехов в Вашей достойной благотворительной миссии».
Сухум. 13 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссу Экзекова с юбилеем.
В поздравлении отмечается:
«Уважаемый Мусса Хабалевич!
Примите мои самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея.
Весь Ваш жизненный путь – высокий пример беззаветного служения своему народу. Главной целью Вашей жизни является забота о людях, чем Вы снискали глубокое уважение и любовь народа не только в Абхазии, в целом на Кавказе, но и за его пределами.
Находясь на посту Председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса, своей культурно-просветительской и гуманитарной деятельностью и меценатством Вы вносите огромный вклад в развитие связей нашей диаспоры с исторической Родиной. Ваша разносторонняя общественная деятельность, направленная на объединение абхазо-абазинского народа, заслуживает высокой оценки.
Желаю Вам, уважаемый Мусса Хабалевич, крепкого здоровья, кавказского долголетия и успехов в Вашей достойной благотворительной миссии».
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