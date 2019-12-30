Рауль Хаджимба поздравил Хиблу Герзмава с юбилеем

«Вас по праву можно считать культурным послом Абхазии в мире, так как для Вашего таланта не существует границ», – отмечается в поздравлении.



Сухум. 6 января. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Народную артистку Абхазии и России, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» первой степени Хиблу Герзмава с юбилеем.



В поздравлении говорится:



«Уважаемая Хибла Леварсовна!



Искренне поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения.



Ваша блестящая творческая биография, насыщенная триумфами, овациями, зрительской любовью и яркими событиями, вызывает искреннее восхищение.



Уникальный голос, неотразимая артистическая харизма, мощный драматический талант, красота и обаяние, трудолюбие и упорство – эти и другие удивительные качества определили Ваш статус певицы и артистки мирового масштаба.



Вас по праву можно считать культурным послом Абхазии в мире, так как для Вашего таланта не существует границ. И везде, где бы Вы ни выступали, Вы с гордостью говорите о принадлежности к абхазскому народу, к родной Абхазии.

Трудно найти слова, чтобы выразить огромную любовь к Вам нашего народа. Вы для нас – национальное достояние. Но так же трудно описать безграничную любовь российского зрителя к Вам, нашей дорогой соотечественнице.

Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» стал крупнейшим, значимым культурным событием Абхазии, известным далеко за пределами нашей страны. Благодаря таким культурным проектам заметно укрепляется положительный образ Абхазии в мире.



Пусть Ваша любовь к Абхазии, к родной Пицунде и в дальнейшем вдохновляет Вас на яркие творческие свершения.



Желаю Вам, уважаемая Хибла Леварсовна, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов».

