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Рауль Хаджимба поздравил Хиблу Герзмава с юбилеем

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11:48, 6 Января 2020
Рауль Хаджимба поздравил Хиблу Герзмава с юбилеем
«Вас по праву можно считать культурным послом Абхазии в мире, так как для Вашего таланта не существует границ», – отмечается в поздравлении.

Сухум. 6 января. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Народную артистку Абхазии и России, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» первой степени Хиблу Герзмава с юбилеем.

В поздравлении говорится:

«Уважаемая Хибла Леварсовна!

Искренне поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения.

Ваша блестящая творческая биография, насыщенная триумфами, овациями, зрительской любовью и яркими событиями, вызывает искреннее восхищение.

Уникальный голос, неотразимая артистическая харизма, мощный драматический талант, красота и обаяние, трудолюбие и упорство – эти и другие удивительные качества определили Ваш статус певицы и артистки мирового масштаба.

Вас по праву можно считать культурным послом Абхазии в мире, так как для Вашего таланта не существует границ. И везде, где бы Вы ни выступали, Вы с гордостью говорите о принадлежности к абхазскому народу, к родной Абхазии.
Трудно найти слова, чтобы выразить огромную любовь к Вам нашего народа. Вы для нас – национальное достояние. Но так же трудно описать безграничную любовь российского зрителя к Вам, нашей дорогой соотечественнице.
Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» стал крупнейшим, значимым культурным событием Абхазии, известным далеко за пределами нашей страны. Благодаря таким культурным проектам заметно укрепляется положительный образ Абхазии в мире.

Пусть Ваша любовь к Абхазии, к родной Пицунде и в дальнейшем вдохновляет Вас на яркие творческие свершения.

Желаю Вам, уважаемая Хибла Леварсовна, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов».

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