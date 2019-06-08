Рауль Хаджимба поздравил Гули Кичба с юбилеем

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил с юбилеем председателя республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», члена Общественной палаты Гули Кичба.



Сухум. 8 июня. Апсныпресс. В поздравлении, в частности, говорится:



«Уважаемая Гули Михайловна!



От всей души поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!

Вы прошли непростой жизненный путь. Чем бы Вы ни занимались, будь то работа в Литературно-мемориальном музее Д.И. Гулиа, Сухумском культурном центре имени И. Когониа, Вы всегда проявляли высокую ответственность и профессиональный подход ко всем вопросам.



С первых дней Отечественной войны 1992-1993 годов Ваши сыновья Арзамет и Дмитрий Тарба встали на защиту Родины. Арзамет Тарба удостоен высшего звания Героя Абхазии. Преодолев боль, нанесенную Вам трагедией войны, Вы делаете все возможное для решения многих вопросов мирной жизни.

Много лет Вы руководите Движением матерей за мир и социальную справедливость. Благодаря Вашим личным усилиям и усилиям Ваших единомышленников эта общественная организация проводит большую работу, заботясь о семьях защитников Отечества, сложивших головы за свободу Абхазии, укрепляет сотрудничество между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, в особенности с республиками Северного Кавказа.



Вы принимаете активное участие в общественно значимых событиях, происходящих в Абхазии и за ее пределами. Возглавляемому Вами общественному движению удалось многое сделать для повышения социальной роли женщины в жизни нашей страны.



Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, удачи и новых успехов в Вашей деятельности».

