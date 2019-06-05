Рауль Хаджимба поздравил Гули Кичба с 70-летием

Президент Абхазии встретился с председателем республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», членом Общественной палаты Гули Кичба.



Сухум. 10 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял председателя республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», члена Общественной палаты РА Гули Кичба в честь ее 70-летия.



Поздравив юбиляра, Рауль Хаджимба отметил: «Многие годы вы стоите во главе важных дел, направленных на укрепление нашего государства. В самое тяжелое время ваши сыновья, не раздумывая, встали на защиту Родины. Долгое время пропавшим без вести считался Арзамет Тарба. Но обстоятельства сложились таким образом, что его останки были идентифицированы и преданы земле с воинскими почестями. Каждый должен знать о таких героях, не пожалевших себя ради свободы Отечества. Выступая в Абхазии или за ее пределами, вы представляете Абхазию и образ матери на высоком, достойном уровне. Желаю вам и вашей семье благополучия и крепкого здоровья».



Также, Рауль Хаджимба вручил Гули Кичба орден «Ахьдз-Апша» второй степени, которым она награждена за заслуги перед Республикой Абазия за активную общественно-политическую деятельность.



Со своей стороны, Гули Кичба поблагодарила Главу государства за награду и отметила: «Я принимаю эту высокую награду и хочу разделить ее с матерями, перенесшими трагедию войны, одна я не смогла бы ничего сделать. Нет семей, которых не коснулось это горе. До тех пор, пока буду в силах, я буду стоять рядом с матерями и делать все, что от меня зависит, поддерживая их».