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Рауль Хаджимба поздравил Бако Саакяна с Днем Республики Арцах

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15:27, 2 Сентября 2019
Рауль Хаджимба поздравил Бако Саакяна с Днем Республики Арцах
«Республика Арцах твердо идет курсом  укрепления своей государственности, социально-экономического и культурного развития», – отметил Президент Абхазии.

Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил поздравление с Днем Республики Президенту Республики Арцах Бако Саакяну. 

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Бако Саакович!

Позвольте поздравить Вас и весь братский народ Арцаха с государственным праздником – Днем Республики.

2 сентября 1991 года многонациональный арцахский народ после многолетней борьбы за справедливость и свободу подтвердил свое право построения суверенного, демократического и независимого государства. Республика Арцах твердо идет курсом  укрепления своей государственности, социально-экономического и культурного развития.

Отношения дружбы и сотрудничества, существующие между нашими республиками, успешно развиваются и наполняются новым содержанием. Руководство Абхазии и впредь будет прилагать все усилия для плодотворного сотрудничества по всем направлениям.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам, уважаемый Бако Саакович, крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту,  а братскому народу Арцаха – мира и процветания».

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