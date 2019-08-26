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Рауль Хаджимба поздравил Бако Саакяна с Днем Республики Арцах
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15:27, 2 Сентября 2019
«Республика Арцах твердо идет курсом укрепления своей государственности, социально-экономического и культурного развития», – отметил Президент Абхазии.
Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил поздравление с Днем Республики Президенту Республики Арцах Бако Саакяну.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Бако Саакович!
Позвольте поздравить Вас и весь братский народ Арцаха с государственным праздником – Днем Республики.
2 сентября 1991 года многонациональный арцахский народ после многолетней борьбы за справедливость и свободу подтвердил свое право построения суверенного, демократического и независимого государства. Республика Арцах твердо идет курсом укрепления своей государственности, социально-экономического и культурного развития.
Отношения дружбы и сотрудничества, существующие между нашими республиками, успешно развиваются и наполняются новым содержанием. Руководство Абхазии и впредь будет прилагать все усилия для плодотворного сотрудничества по всем направлениям.
В этот праздничный день хочу пожелать Вам, уважаемый Бако Саакович, крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, а братскому народу Арцаха – мира и процветания».
Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил поздравление с Днем Республики Президенту Республики Арцах Бако Саакяну.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Бако Саакович!
Позвольте поздравить Вас и весь братский народ Арцаха с государственным праздником – Днем Республики.
2 сентября 1991 года многонациональный арцахский народ после многолетней борьбы за справедливость и свободу подтвердил свое право построения суверенного, демократического и независимого государства. Республика Арцах твердо идет курсом укрепления своей государственности, социально-экономического и культурного развития.
Отношения дружбы и сотрудничества, существующие между нашими республиками, успешно развиваются и наполняются новым содержанием. Руководство Абхазии и впредь будет прилагать все усилия для плодотворного сотрудничества по всем направлениям.
В этот праздничный день хочу пожелать Вам, уважаемый Бако Саакович, крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, а братскому народу Арцаха – мира и процветания».
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