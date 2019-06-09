Рауль Хаджимба поздравил Анатолия Бибилова с победой сборной РЮО по футболу на Чемпионате Европы под эгидой ConIFA

«В Южной Осетии сегодня праздник и мы разделяем с вами эту радость»,- отметил Рауль Хаджимба.



Сухум. 9 июня. Апсныпресс. В ходе телефонного разговора Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с победой сборной РЮО по футболу на Чемпионате Европы под эгидой ConIFA.



«Поздравляю Вас и весь народ Южной Осетии с победой национальной сборной по футболу. Мы от всей души рады за наш братский народ. В Южной Осетии сегодня праздник и мы разделяем с вами эту радость. Желаем спортсменам дальнейших больших успехов», - отметил Рауль Хаджимба.

