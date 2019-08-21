Рауль Хаджимба: полученные цифры говорят о том, что в обществе существует разность мнений, и это нормальный процесс

Президент Абхазии Рауль Хаджимба – о прошедшем первом туре выборов.



Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. Глава государства прокомментировал журналистам, итоги первого тура выборов Президента Абхазии.



Рауль Хаджимба отметил: «Мы прошли достаточно сложную школу политических выборов. Я вчера говорил об этом и был уверен, что у нас все будет спокойно. Мы доказали и себе, и всему миру, что умеем это делать в спокойной обстановке, независимо от результатов. Полученные цифры говорят о том, что в обществе существует разность мнений, есть разные взгляды на те или иные вопросы, и это нормальный процесс».

