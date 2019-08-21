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Главная / Новости / Русская версия / Рауль Хаджимба: полученные цифры говорят о том, что в обществе существует разность мнений, и это нормальный процесс

Рауль Хаджимба: полученные цифры говорят о том, что в обществе существует разность мнений, и это нормальный процесс

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15:52, 26 Августа 2019
Рауль Хаджимба: полученные цифры говорят о том, что в обществе существует разность мнений, и это нормальный процесс
Президент Абхазии Рауль Хаджимба – о прошедшем первом туре выборов.

Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. Глава государства прокомментировал журналистам, итоги первого тура выборов Президента Абхазии.

Рауль Хаджимба отметил: «Мы прошли достаточно сложную школу политических выборов. Я вчера говорил об этом и был уверен, что у нас все будет спокойно. Мы доказали и себе, и всему миру, что умеем это делать в спокойной обстановке, независимо от результатов. Полученные цифры говорят о том, что в обществе существует разность мнений, есть разные взгляды на те или иные вопросы, и это нормальный процесс».

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