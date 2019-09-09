Рауль Хаджимба: нельзя допустить противостояния между нашими людьми!

Президент Абхазии вышел к собравшимся у здания Администрации.



Сухум. 10 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. Глава государства вышел к собравшимся у здания Администрации Президента РА, обеспокоенным ситуацией, которая сложилась в стране после объявления итогов выборов. Ранее, в Сухуме прошёл митинг сторонников ПП «Амцахара», где они высказали несогласие с результатами повторного голосования, объявленными ЦИК.



Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к людям:

«Я понимаю, вас беспокоит ситуация, сложившаяся в эти дни. К сожалению, некоторые так и не поняли, что выборы закончились. И результат, который есть, свидетельствует о том, что сегодня выборы закончились в пользу нынешней власти.



Мы говорили на дебатах, что тот, кто выиграет, и тот, кто проиграет, должны друг друга поздравить. В первом туре выборов и во втором, практически, ни одного замечания, ни одного нарушения выявлено не было. Об этом говорили представители всех групп наблюдателей. Об этом говорили представители различных штабов, которые со своими кандидатами принимали участие в этом политическом процессе. Поэтому сегодня заявлять о непризнании выборов не очень корректно.



Я понимаю, они пытаются подать в суд. И сегодня собирают людей, чтобы продемонстрировать: суд должен вынести только одно решение. Выборы прошли, результаты очевидны, и мы должны спокойно принять эту ситуацию и думать о возможности совместной работы, предпринимать усилия, чтобы страна продолжала развиваться. Не все просто, мы неоднократно говорили, что есть трудности, есть много сложных проблем. За эти пять лет прошло значительное количество митингов, противостояний, референдум. И все это нужно было принимать спокойно, в соответствии с нашими законами. Мы согласились на то, чтобы представители оппозиции были во властных структурах, и они есть и работают. Надо понять, что жизнь продолжается, должна быть оппозиция и обсуждения на тему того, как нам дальше жить. Это нужно делать корректно и цивилизованно. Нам надо не допустить противостояния между нашими людьми!»

