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Рауль Хаджимба и Захарий Джиоев обсудили вопросы организации регулярного пассажирского сообщения между портами Абхазии и России

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17:37, 16 Августа 2019
Рауль Хаджимба и Захарий Джиоев обсудили вопросы организации регулярного пассажирского сообщения между портами Абхазии и России
Президент Абхазии принял заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации.

Сухум. 16 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации Захария Джиоева. 

В ходе встречи обсуждались вопросы организации регулярного пассажирского сообщения между портами Республики Абхазия и Российской Федерации. 

«Мы уверены, что все те работы, которые мы обговаривали с Президентом России, будут поэтапно реализовываться. Наши структуры уже давно пытались решать эти задачи самостоятельно, значительная часть первоначальных необходимых работ, связанных с самой бухтой, уже выполнена», – отметил Президент.

Со своей стороны, Захарий Джиоев сказал: «Наши планы будут, безусловно, реализованы. Главная цель моего приезда убедиться, что все готово к тестовому заходу. Мы рассчитываем, что в октябре этот заход уже случится. Понятно, что он пока будет без пассажиров, мы отработаем все технические вопросы, и, соответственно, со следующего года уже организуем рейсы на постоянной основе».

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