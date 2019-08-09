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Рауль Хаджимба и Захарий Джиоев обсудили вопросы организации регулярного пассажирского сообщения между портами Абхазии и России
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17:37, 16 Августа 2019
Президент Абхазии принял заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации.
Сухум. 16 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации Захария Джиоева.
В ходе встречи обсуждались вопросы организации регулярного пассажирского сообщения между портами Республики Абхазия и Российской Федерации.
«Мы уверены, что все те работы, которые мы обговаривали с Президентом России, будут поэтапно реализовываться. Наши структуры уже давно пытались решать эти задачи самостоятельно, значительная часть первоначальных необходимых работ, связанных с самой бухтой, уже выполнена», – отметил Президент.
Со своей стороны, Захарий Джиоев сказал: «Наши планы будут, безусловно, реализованы. Главная цель моего приезда убедиться, что все готово к тестовому заходу. Мы рассчитываем, что в октябре этот заход уже случится. Понятно, что он пока будет без пассажиров, мы отработаем все технические вопросы, и, соответственно, со следующего года уже организуем рейсы на постоянной основе».
Сухум. 16 августа. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации Захария Джиоева.
В ходе встречи обсуждались вопросы организации регулярного пассажирского сообщения между портами Республики Абхазия и Российской Федерации.
«Мы уверены, что все те работы, которые мы обговаривали с Президентом России, будут поэтапно реализовываться. Наши структуры уже давно пытались решать эти задачи самостоятельно, значительная часть первоначальных необходимых работ, связанных с самой бухтой, уже выполнена», – отметил Президент.
Со своей стороны, Захарий Джиоев сказал: «Наши планы будут, безусловно, реализованы. Главная цель моего приезда убедиться, что все готово к тестовому заходу. Мы рассчитываем, что в октябре этот заход уже случится. Понятно, что он пока будет без пассажиров, мы отработаем все технические вопросы, и, соответственно, со следующего года уже организуем рейсы на постоянной основе».
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