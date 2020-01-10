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Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии
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00:08, 12 Января 2020
Состоялась встреча Президента Абхазии с заместителем Секретаря Совбеза РФ.
Сухум. 12 января. Апсныпресс. Прошла встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с заместителем Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия, а также пути ее нормализации.
Кроме того, на встрече обсуждалась возможность переговоров между Президентом и представителями оппозиции.
Рашид Нургалиев проинформировал Рауля Хаджимба о встречах с представителями оппозиции, где им было отмечено, что все процессы должны протекать строго в правовом русле. Также на встрече с оппозицией обсуждалась необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий.
В ходе встречи было отмечено, что сторонам необходимо воздерживаться от действий, которые могут осложнить обстановку в стране.
Сухум. 12 января. Апсныпресс. Прошла встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с заместителем Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия, а также пути ее нормализации.
Кроме того, на встрече обсуждалась возможность переговоров между Президентом и представителями оппозиции.
Рашид Нургалиев проинформировал Рауля Хаджимба о встречах с представителями оппозиции, где им было отмечено, что все процессы должны протекать строго в правовом русле. Также на встрече с оппозицией обсуждалась необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий.
В ходе встречи было отмечено, что сторонам необходимо воздерживаться от действий, которые могут осложнить обстановку в стране.
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