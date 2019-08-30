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Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обсудилили по телефону ситуацию, связанную с нарушением югоосетино-грузинской границы

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19:27, 5 Сентября 2019
Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обсудилили по телефону ситуацию, связанную с нарушением югоосетино-грузинской границы
Бибилов поблагодарил Хаджимба за участие, отметив, что руководство Абхазии и общественные организации РА поддержали действия властей РЮО и осудили действия Грузии.

Сухум. 5 сентября. Апсныпресс. Состоялся телефонный разговор Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Об этом сообщается на официальном сайте Президента РА. 

Как отмечается в сообщении, главы государств вновь обсудили ситуацию в районе села Уиста, связанную с нарушением югоосетино-грузинской границы и оборудованием незаконного блокпоста полиции Грузии. 

Со своей стороны, Анатолий Бибилов поблагодарил Рауля Хаджимба за участие, отметив, что руководство Республики Абхазия и общественные организации Абхазии поддержали действия властей Республики Южная Осетия и осудили действия Грузии, нагнетающей напряженность в регионе.

Бибилов подчеркнул, что, несмотря на провокации  политического руководства Грузии, Южная Осетия предпринимает все усилия для обеспечения безопасности республики и сохранения стабильности в регионе.

Рауль Хаджимба отметил, что Республика Абхазия всегда готова оказать поддержку братскому народу Южной Осетии. Он также выразил убеждённость в необходимости разрешения сложившейся ситуации путём переговоров. 













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