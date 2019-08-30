Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обсудилили по телефону ситуацию, связанную с нарушением югоосетино-грузинской границы

Бибилов поблагодарил Хаджимба за участие, отметив, что руководство Абхазии и общественные организации РА поддержали действия властей РЮО и осудили действия Грузии.



Сухум. 5 сентября. Апсныпресс. Состоялся телефонный разговор Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Об этом сообщается на официальном сайте Президента РА.



Как отмечается в сообщении, главы государств вновь обсудили ситуацию в районе села Уиста, связанную с нарушением югоосетино-грузинской границы и оборудованием незаконного блокпоста полиции Грузии.



Со своей стороны, Анатолий Бибилов поблагодарил Рауля Хаджимба за участие, отметив, что руководство Республики Абхазия и общественные организации Абхазии поддержали действия властей Республики Южная Осетия и осудили действия Грузии, нагнетающей напряженность в регионе.



Бибилов подчеркнул, что, несмотря на провокации политического руководства Грузии, Южная Осетия предпринимает все усилия для обеспечения безопасности республики и сохранения стабильности в регионе.



Рауль Хаджимба отметил, что Республика Абхазия всегда готова оказать поддержку братскому народу Южной Осетии. Он также выразил убеждённость в необходимости разрешения сложившейся ситуации путём переговоров.

























