Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обменялись поздравлениями по случаю Дня международного признания независимости Абхазии и Южной Осетии

Состоялся телефонный разговор глав двух государств.



Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Состоялся телефонный разговор Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.



Рауль Хаджимба поздравил Президента и народ Южной Осетии с Днем международного признания Республики Южная Осетия: «Руководством Российской Федерации было принято историческое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. 26-е августа стало одним из самых главных праздников в нашем календаре. Желаю Вам и всему народу Осетии благополучия, мира и процветания».



Анатолий Бибилов также поздравил со знаменательной датой Рауля Хаджимба и народ Республики Абхазия, отметив, что этот день стал символом мужества и стойкости наших братских народов, отстоявших свое право на свободную и мирную жизнь. Анатолий Бибилов пожелал Главе государства и народу Абхазии мира и процветания.

