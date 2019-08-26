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Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обменялись поздравлениями по случаю Дня международного признания независимости Абхазии и Южной Осетии

8
15:49, 26 Августа 2019
Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обменялись поздравлениями по случаю Дня международного признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Состоялся телефонный разговор глав двух государств.

Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Состоялся телефонный разговор Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.

Рауль Хаджимба поздравил Президента и народ Южной Осетии с Днем международного признания Республики Южная Осетия: «Руководством Российской Федерации было принято историческое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. 26-е августа стало одним из самых главных праздников в нашем календаре. Желаю Вам и всему народу Осетии благополучия, мира и процветания».

Анатолий Бибилов также поздравил со знаменательной датой Рауля Хаджимба и народ Республики Абхазия, отметив, что этот день стал символом мужества и стойкости наших братских народов, отстоявших свое право на свободную и мирную жизнь. Анатолий Бибилов пожелал Главе государства и народу Абхазии мира и процветания.

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