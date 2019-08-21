Рауль Хаджимба и Алхас Квициния вышли во второй тур выборов

В Абхазии в течение двух недель состоится второй тур выборов Президента РА.



Сухум. 26 августа. Апсныпресс. В Международном пресс-центре ЦИК РА объявили итоги первого тура выборов Президента Абхазии.



По информации ЦИК, во второй тур выборов Президента РА вышли кандидаты Рауль Хаджимба и Алхас Квицициния.



Председатель ЦИК Тамаз Гогия сообщил предварительные результаты голосования:



«Общее количество избирателей, внесенных в список избирателей, 129 421 человек. Приняло участие в голосовании на выборах 86 138 избирателей:

– Рауль Хаджимба набрал 20 544 голоса – 23,85%;

– Олег Аршба набрал 18 665 голосов – 21,60%;

– Алхас Квициния – 18 929 голосов – 21,97%;

– Астамур Тарба набрал 5 695 голосов – 6,60%;

– Леонид Дзапшба – 4 935 голосов – 5,70%;

– Шамиль Адзынба – 3 579 голосов – 4,15%;

– Алмас Джапуа – 1 753 голоса – 2%

– Артур Анкваб – 1 403 голоса – 1,60%;

– Астамур Какалия – 841 голос – 0,97%.



Против всех проголосовало 1 677 – 1%.



Недействительных избирательных бюллетеней было 4 770, что составляет 5,5%.



Второй тур выборов Президента Абхазии пройдет в течение двух недель».

