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Рауль Хаджимба и Алхас Квициния вышли во второй тур выборов

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12:18, 26 Августа 2019
Рауль Хаджимба и Алхас Квициния вышли во второй тур выборов
В  Абхазии в течение двух недель состоится второй тур выборов Президента РА.

Сухум. 26 августа. Апсныпресс. В Международном пресс-центре ЦИК РА объявили итоги первого тура выборов Президента Абхазии.

По информации ЦИК, во второй тур выборов Президента РА вышли кандидаты Рауль Хаджимба и Алхас Квицициния.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия сообщил предварительные результаты голосования:

«Общее количество избирателей, внесенных в список избирателей, 129 421 человек. Приняло участие в голосовании на выборах 86 138 избирателей:
– Рауль Хаджимба набрал 20 544 голоса – 23,85%;
– Олег Аршба набрал 18 665 голосов – 21,60%; 
– Алхас Квициния – 18 929 голосов – 21,97%;
– Астамур Тарба набрал 5 695 голосов – 6,60%; 
– Леонид Дзапшба – 4  935 голосов – 5,70%;
– Шамиль Адзынба – 3 579 голосов – 4,15%;
– Алмас Джапуа – 1 753 голоса – 2%
– Артур Анкваб – 1 403 голоса – 1,60%;
– Астамур Какалия – 841 голос – 0,97%. 

Против всех проголосовало 1 677 – 1%. 

Недействительных избирательных бюллетеней было 4 770, что составляет 5,5%.

Второй тур выборов Президента Абхазии пройдет в течение двух недель».

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