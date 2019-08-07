Рауль Хаджимба: 8 августа 2008 года – это страница, которая останется в истории Грузии черным пятном

В Посольстве Республики Южная Осетия в Республике Абхазия почтили память погибших в августовской войне 2008 года.



Сухум. 8 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В день одиннадцатой годовщины начала августовской войны 2008 года в Посольстве Республики Южная Осетия в Республике Абхазия прошли памятные мероприятия.



Почтить память погибших в августовской войне 2008 года пришли Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, премьер-министр РА Валерий Бганба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, представитель ПМР в РА Гарри Купалба, министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев напомнил: «Сегодня исполнятся 11 лет одному из самых ужасных в истории преступлений против мира и человечности, жертвами которого стали не только мирные жители, ополченцы, защитники Цхинвала, но и российские миротворцы. Мы всегда будем повторять, что Южная Осетия безгранично благодарна и никогда не забудет подвиг российских солдат и офицеров, пришедших на помощь народу Южной Осетии в самые тяжелые для нас августовские дни 2008 года. Вечная память российским и осетинским солдатам и офицерам, плечом к плечу боровшимся с агрессором и сложившим свои головы во имя жизни осетин на своей Родине и воцарения мира. Их имена всегда будут жить в благодарной памяти всех поколений народа Южной Осетии».



При этом Боциев подчеркнул: «Южная Осетия никогда не будет частью Грузии. С такой Грузией нам не по пути! Спасибо руководству и народу Российской Федерации и Республики Абхазия за помощь и поддержку, которые были оказаны Республике Южная Осетия в 2008 году, и продолжают оказываться сегодня. Желаю народам Южной Осетии, Абхазии и России мира, благополучия и процветания, дальнейшего развития и укрепления братских добрососедских отношений».



Со своей стороны Рауль Хаджимба отметил: «События в Южной Осетии 8 августа 2008 года – это страница, которая останется в истории Грузии черным пятном. Это попытка совершить геноцид в отношении не только осетинского народа. Смелые решения руководства России, которые были приняты в эти дни, впоследствии дали возможность сохранить наши народы. Вечная память всем погибшим мирным жителям, ополченцам, миротворцам, воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы страна сохранилась!»



Алексей Двинянин также дал оценку событиям августа 2008 года: «Сегодня особенный день - 8 августа 2008 года - стал переломной датой, изменившей геополитический контур на Кавказе и, собственно, баланс сил в регионе. Вероломное нападение грузинских войск на Южную Осетию, развернувших операцию под циничным названием «чистое поле», стало очередным примером неуемного реваншизма и откровенной агрессии со стороны Тбилиси. Грузинские власти не сделали никаких выводов после поражения в Абхазии и снова пошли на опасную авантюру, сея на этот раз зверство и беспредел в Южной Осетии. Тогда, в августе 2008 года, Россия справедливо и честно, что бы там ни говорили на Западе, протянула руку помощи горящему Цхинвалу и принудила Грузию к миру. Уверен, что настанет то время, когда грузинским разжигателям двух войн придется ответить за свои злодеяния перед народами Южной Осетии и Республики Абхазия. 8 августа во многом трагическая дата, каждый раз мы вспоминаем героев, павших в борьбе за независимость и само существование Южной Осетии. Но при этом, 8 августа – это день начала освобождения от грузинских оков и последующей Победы. Пусть крепнет дружа между Абхазией, Россией и Южной Осетией! Вместе мы одолеем любые преграды».



Дмитрий Медоев подчеркнул, что август 2008 года является трагической страницей в новейшей истории. «Одновременно это даты величайшего приобретения – восстановления осетинской государственности, которая была утрачена 600 лет назад. Мы признательны руководству Российской Федерации за августовские решения 2008 года», - сказал он.