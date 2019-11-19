Рауль Хаджимба: 25-летие со дня принятия Конституции Абхазии – это важная веха на пути возрождения нашей государственности

В Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию принятия Конституции Республики Абхазия. В мероприятии приняли участие Президент Абхазии Рауль Хаджимба, зампредседателя Конституционного суда Людмила Ходжашвили, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, государственный и общественный деятель Сократ Джинджолия.Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии со знаменательной датой:«История создания Конституции, Основного закона современной независимой Абхазии – это часть ее политической истории, ее важнейшего этапа, предопределившего судьбу нашего народа. Первые шаги по восстановлению правовых и демократических основ конституционного строя Абхазии были предприняты ее Верховным Советом во главе с Владиславом Ардзинба еще до начала грузино-абхазской войны.В целях преодоления правовой неурегулированности взаимоотношений Абхазии и Грузии, депутаты Первого Парламента приняли 23 июля 1992 года постановление о прекращении действий Конституции Абхазской АССР 1978 г. Принятие подобного непростого решения было ускорено отменой военным советом Грузии в феврале 1992 г. всех законодательных актов, принятых за период с 24 февраля 1921 г. Таким образом, был создан правовой вакуум: Грузинская ССР перестала существовать де-юре и де-факто, а с новым грузинским государством, провозгласившим Конституцию так называемой Демократической Республики Грузия 1921 г., Абхазия уже не имела никаких государственно-правовых взаимоотношений. Постановление Абхазского Парламента предусматривало, что до принятия нового Основного закона страны вступает в силу Конституция Абхазии 1925 г., в которой был определен ее договорный статус.Разумеется, никто не питал иллюзий, что Грузия спокойно отреагирует на такое решение абхазских законодателей: Госсовет Грузии в скором времени наложит вето на Постановление Абхазского Парламента. Вот с какими сложностями и коллизиями был сопряжен едва наметившийся процесс восстановления подлинных конституционных основ нашей государственности, подвергшейся экспансии и нивелировке в эпоху сталинизма.Вероломное вторжение Грузии на территорию нашего государства в августе 1992 г., начало грузино-абхазской войны парализовали деятельность государственных структур, прервали процесс работы Абхазского Парламента по созданию новой Конституции и других важных законодательных актов. Теперь уже стояла задача решительно выступить против вооруженной агрессии, отстоять свободу и независимость и вновь приступить к восстановлению государственного суверенитета республики.После освобождения Абхазии от грузинских оккупационных войск Верховный Совет возобновил работу над Конституцией Абхазии, не имевшей государственно-правовых отношений с Грузией. Под руководством выдающегося политического лидера Владислава Ардзинба началась последовательная кропотливая работа, приведшая в итоге к формированию модели такого основополагающего правового документа, который вывел традиционно складывавшийся абхазский конституционализм на качественно новый уровень. В первой статье Новой Конституции было четко продекларировано: «Республика Абхазия (Аҧсны) – суверенное демократическое государство, исторически утвердившееся по праву народа на самоопределение». Навсегда ушли в прошлое понятия «Абхазская АССР», «автономная республика», долгие годы остававшиеся в исторической памяти народа, как унизительная печать и порождение сталинской системы. Во второй статье отмечено, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике Абхазия является ее народ – граждане Республики Абхазия».Это был достаточно сложный и трудоемкий процесс, требовавший сплочения и мобилизации интеллектуальных усилий не только депутатов, но и видных абхазских и российских государствоведов, специалистов в области конституционного права.В результате долгих дискуссий в недрах Парламента, обмена мнениями, основанного на синтезе собственного и мирового опыта, рождался документ, узаконивавший нашу национальную символику, регламентировавший организацию государственной власти в стране, закреплявший принципы взаимоотношения личности и государства, совокупность норм, обеспечивающих права и свободы граждан. Дата 26 ноября 1994 года навсегда вошла в историческую летопись Абхазии как эпохальное событие, предварившее новый путь ее развития. Принятию судьбоносного решения на сессии Первого Парламента сопутствовали немалые сложности. Не секрет, что определенные внешние силы пытались оказать давление на руководство страны, понимая, какое значение имело принятие документа, определявшего дальнейшую судьбу государства, ее неизменный курс на независимость. Однако волеизъявлению народа, выстрадавшего свое право на самоопределение, не могли помешать никакие конъюнктурные интересы и умонастроения отдельных личностей, приверженных двойным стандартам.В конечном итоге наша Конституция достаточно взвешенно, сбалансированно отразила в своих положениях принципы сдерживания и противовесов, разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. Да, исторический опыт свидетельствует о том, что по истечение времени, любая конституция претерпевает определенные изменения. Она не может строиться на одних вечных догмах и стереотипах. Но в то же время, практика показывает, что даже малейшие поправки в Конституцию должны быть глубоко мотивированы и аргументированы. Они не могут быть продиктованы сиюминутными политическими интересами отдельных личностей и групп влияния. Мы должны ценить важность того, что наша Конституция признана соответствующей международным стандартам не только в самой Абхазии, но и в ряде других государств ближнего и дальнего зарубежья.Значительным достижением абхазской демократии явилось то, что новая Конституция вобрала в себя основные положения Всеобщей Декларации прав человека, других международных правовых пактов. Тем самым мы заявляли на весь мир, что выступаем за соблюдение общепринятых правовых норм, представленных в нашей Конституции в разумном и гармоничном сочетании с требованиями абхазского законодательства, устоями нашей национальной государственности, имеющей многовековые истоки. Наш народ по достоинству оценивает вклад каждого депутата, ученого, политика в создание столь важного исторического документа, являющегося, по сути, плодом коллективного разума. Однако чувство справедливости и объективности диктует нам мысль, что мощный творческий импульс всей напряженной работе над проектом Конституции, так или иначе, давала направляющая сила и созидательная энергия основателя нашего независимого государства Владислава Ардзинба. Думается, что этот фактор признают все, кто имел прямое или косвенное отношение к формированию основ нашей Конституции.Одним из основополагающих положений Основного закона является то, что впервые в нем был четко зафиксирован государственный статус абхазского языка, несомненно, выполняющего роль одного из главных атрибутов нашей государственности, определяющего нашу идентичность. Мудрость Первого Президента глубоко проявилась еще и в том, что вместе с коллегами, работавшими над проектом, он четко обозначил высокое функциональное предназначение русского языка, который наряду с абхазским, признается языком государственных и других учреждений.25-летие со дня принятия Конституции Абхазии – это важная веха на пути возрождения нашей государственности, реальное воплощение многовековой мечты абхазского народа о свободном и самостоятельном развитии и вхождении в мировое сообщество в качестве субъекта международного права. Хотел бы от всей души поздравить многонациональный народ Абхазии с этим знаменательным событием и пожелать гражданам нашего государства мира, стабильности, новых свершений!»С 25-летием Конституции РА народ Абхазии поздравил спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия: «Прошло уже 25 лет с того дня, когда была принята Конституция Республики Абхазия. Как вы знаете, это знаменательное событие произошло 26 ноября 1994 года и стало результатом национально-освободительной борьбы нашего народа, Отечественной войны народа Абхазии. Эти события останутся незабываемыми в истории Абхазии. Вопрос создания новой Конституции РА возник еще до Отечественной войны народа Абхазии в Верховном Совете страны, в этой связи проводилась соответствующая работа. В 1992 году,14 августа, на заседании Верховного Совета должны были обсудить новый проект Конституции, но в этот день началась война. В 1994 году был завершен проект новой Конституции, который соответствовал реалиям того времени».Заместитель председателя Конституционного суда РА Людмила Ходжашвили подчеркнула, что 26 ноября был принят Основной закон государства, в соответствии с которым наша страна является суверенным демократическим государством, призванным жить в соответствии с общепризнанными принципами, такими как экономические свободы и право на личную безопасность. «В соответствии с Конституцией строится все законодательство Республики Абхазия. От строжайшего соблюдения Конституции зависит напрямую общественно-политическая стабильность, экономическое развитие, а в конечном счете, и процветание всего населения страны. Наш народ долго и упорно боролся за свое право жить и развиваться в свободной и независимой стране. За это право погибли лучшие сыновья нашей Родины. Принятие Верховным советом РА 26 ноября 1994 года Конституции явилось логическим завершением этой войны и обеспечило правовое оформление современного суверенного абхазского государства. В октябре 1999 года эта Конституция РА была одобрена всенародным голосованием. Именно народ,народовластие есть основа государственной власти в республике. Граждане Абхазии — носители суверенитета. Ныне действующая Конституция содержит и обеспечивает условия развития независимого правового государства. На сегодняшний день мы добились признания нашей страны главным политическим и стратегическим другом – Российской Федерацией, а также рядом других государств», – сказала Людмила Ходжашвили.Государственный деятель, спикер Народного Собрания с 1994 по 2002 годы Сократ Джинджолия напомнил: «Четверть века назад, 26 ноября 1994 года, была принята Конституция Республики Абхазия. Это было нелегкое время. Всего год назад страна вышла из войны и находилась в тяжелом состоянии. На повестке дня стояли неотложные задачи восстановления разрушенного хозяйства, налаживания жизни. Положение усугублялось введенными против нас санкциями. Вопреки логике, наказанию подвергся народ Абхазии, ставший жертвой грузинской агрессии. Цель такой политики была ясна. Надо было вынудить непокорную Абхазию согласиться на возвращение в состав Грузии. Шел трудный первый Женевский процесс переговоров по послевоенному политическому урегулированию отношений с Грузией. Владислав Григорьевич Ардзинба, возглавлявший Конституционную комиссию,лучше других понимал, что откладывать дольше принятие документа нельзя. И несмотря на давление, оказывающееся из вне, проект Конституции был принят Парламентом. Конституция фактически закрепила статус независимой республики, завоеванный в результате длительной национально-освободительной борьбы абхазского народа, Победой в Отечественной войне народа Абхазии. Мы медленно, но все же неуклонно продвигаемся к обеспечению верховенства закона. Надо иметь ввиду, что даже самая совершенная конституция, самые прекрасные законы просто останутся на бумаге, если не будут исполняться людьми. Поэтому, даже в праздничный день уместно подчеркнуть, что уважение Конституции и действующих законов, их неукоснительное соблюдение должно стать для всех нас обязательным».В рамках мероприятия состоялись выступления вокальных и хореографических коллективов Абхазии.