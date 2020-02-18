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Распоряжением и.о. Президента главе Ткуарчалского района предоставлен отпуск
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15:43, 21 Февраля 2020
Соответствующий документ подписал и.о. Президента Валерий Бганба.
Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о предоставлении главе администрации Ткуарчалского района отпуска без сохранения заработной платы.
В документе говорится:
«1. Предоставить Чачхалия А.С., главе администрации Ткуарчалского района отпуск без сохранения заработной платы с 21 февраля по 21 марта 2020 года.
2. Временное исполнение обязанностей главы администрации Ткуарчалского района возложить на заместителя главы администрации Ткуарчалского района Квициния В.М.».
Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о предоставлении главе администрации Ткуарчалского района отпуска без сохранения заработной платы.
В документе говорится:
«1. Предоставить Чачхалия А.С., главе администрации Ткуарчалского района отпуск без сохранения заработной платы с 21 февраля по 21 марта 2020 года.
2. Временное исполнение обязанностей главы администрации Ткуарчалского района возложить на заместителя главы администрации Ткуарчалского района Квициния В.М.».
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