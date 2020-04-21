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Работать в обычном режиме: Кан Кварчия провёл рабочее совещание
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17:34, 27 Апреля 2020
В столичной Администрации обсудили положение дел в городе.
Сухум. 27 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия на очередном рабочем совещании c руководителями управлений и служб обсудил ситуацию в столице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Как говорится в сообщении, главный санитарный врач Сухума Алла Беляева проинформировала об эпидемиологической ситуации. По ее словам, самая главная проблема сейчас – это прибывающие из-за границы граждане республики, они отказываются от изоляции в гостинице «Айтар», но находятся на контроле по телефону. Продовольственные магазины в столице работают, выполняются и другие пункты распоряжения «Об изменениях ограничительных мер по защите населения РА от коронавирусной инфекции».
Кварчия сообщил, что к нему обращались по вопросу открытия вещевого рынка ТК «Сухумприбор». «Президенту доложили об этом, но в силу того, что здание плохо проветривается, до окончания карантина оно будет закрыто. Есть распоряжение, которое мы не имеем права не выполнять», – сказал он. При этом, и.о. мэра отметил, что согласен с решением Президента и неоправданный риск не уместен.
Начальник Управления здравоохранения Администрации Сухума Ирма Воуба проинформировала, что больницы города находятся в полной готовности: «Изменений в маршрутизации не было, больницы обеспечены необходимыми лекарствами».
Начальник Управления финансов г. Сухум Алхас Лагвилава сообщил, что на счету столичного бюджета на сегодняшний день всего 10 миллионов рублей. Задолженности по зарплате будут погашены в следующие месяцы, по мере поступления денег в бюджет.
По итогам совещания, Кан Кварчия призвал все службы города, которые все это время поддерживали чистоту и порядок, не снижая темпов, работать в обычном режиме.
Сухум. 27 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия на очередном рабочем совещании c руководителями управлений и служб обсудил ситуацию в столице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Как говорится в сообщении, главный санитарный врач Сухума Алла Беляева проинформировала об эпидемиологической ситуации. По ее словам, самая главная проблема сейчас – это прибывающие из-за границы граждане республики, они отказываются от изоляции в гостинице «Айтар», но находятся на контроле по телефону. Продовольственные магазины в столице работают, выполняются и другие пункты распоряжения «Об изменениях ограничительных мер по защите населения РА от коронавирусной инфекции».
Кварчия сообщил, что к нему обращались по вопросу открытия вещевого рынка ТК «Сухумприбор». «Президенту доложили об этом, но в силу того, что здание плохо проветривается, до окончания карантина оно будет закрыто. Есть распоряжение, которое мы не имеем права не выполнять», – сказал он. При этом, и.о. мэра отметил, что согласен с решением Президента и неоправданный риск не уместен.
Начальник Управления здравоохранения Администрации Сухума Ирма Воуба проинформировала, что больницы города находятся в полной готовности: «Изменений в маршрутизации не было, больницы обеспечены необходимыми лекарствами».
Начальник Управления финансов г. Сухум Алхас Лагвилава сообщил, что на счету столичного бюджета на сегодняшний день всего 10 миллионов рублей. Задолженности по зарплате будут погашены в следующие месяцы, по мере поступления денег в бюджет.
По итогам совещания, Кан Кварчия призвал все службы города, которые все это время поддерживали чистоту и порядок, не снижая темпов, работать в обычном режиме.
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