18:53, 30 Июля 2020 67
18:22, 30 Июля 2020 86
18:16, 30 Июля 2020 74
17:46, 30 Июля 2020 147
17:38, 30 Июля 2020 137
17:27, 30 Июля 2020 169
16:16, 30 Июля 2020 189
16:00, 30 Июля 2020 213
15:27, 30 Июля 2020 466
14:07, 30 Июля 2020 225
14:03, 30 Июля 2020 165
13:24, 30 Июля 2020 241
12:06, 30 Июля 2020 326
22:03, 29 Июля 2020 410
18:32, 29 Июля 2020 442
16:55, 29 Июля 2020 1067
14:26, 29 Июля 2020 454
14:16, 29 Июля 2020 427
13:36, 29 Июля 2020 889
12:41, 29 Июля 2020 432
11:36, 29 Июля 2020 421
20:26, 28 Июля 2020 838
20:02, 28 Июля 2020 731
20:00, 28 Июля 2020 849
Популярное
26.07.2020 1375
23.07.2020 1374
24.07.2020 1236
23.07.2020 1125
24.07.2020 1124
26.07.2020 1099
29.07.2020 1067
«Queens» и «Спартак» - победители турнира по стритболу
63
18:16, 30 Июля 2020
В Сухуме завершился турнир по стритболу среди юношей и девушек.
30 июля. 2020. Апсныпресс. В Сухуме завершился турнир по стритболу среди юношей и девушек, организованный Департаментом по делам молодёжи и спорта столичной Администрации.
Среди девушек первое место заняла команда «Queens», на втором месте – «Old school», на третьем - «Спартак».
Все участницы являются воспитанницами секции баскетбола Департамента.
Среди юношей первое место у «Спартака», второе – у «Реал-Гагра», третье – у команды «End one».
Победители и призёры награждены кубками, медалями и грамотами.
В номинации «Лучшая защита» победили Леонелла Гадлия («Спартак») и Хаджарат Кардия («Реал-Гагра»); «Лучший игрок команды» - Сибель Ардзинба («Old school») и Георгий Клещов («End one»); «Самый полезный игрок матча» (MVP) – Алексия Квициния («Queens») и Теймураз Берзения («Спартак»). Победители награждены баскетбольными статуэтками соответствующих номинаций.
30 июля. 2020. Апсныпресс. В Сухуме завершился турнир по стритболу среди юношей и девушек, организованный Департаментом по делам молодёжи и спорта столичной Администрации.
Среди девушек первое место заняла команда «Queens», на втором месте – «Old school», на третьем - «Спартак».
Все участницы являются воспитанницами секции баскетбола Департамента.
Среди юношей первое место у «Спартака», второе – у «Реал-Гагра», третье – у команды «End one».
Победители и призёры награждены кубками, медалями и грамотами.
В номинации «Лучшая защита» победили Леонелла Гадлия («Спартак») и Хаджарат Кардия («Реал-Гагра»); «Лучший игрок команды» - Сибель Ардзинба («Old school») и Георгий Клещов («End one»); «Самый полезный игрок матча» (MVP) – Алексия Квициния («Queens») и Теймураз Берзения («Спартак»). Победители награждены баскетбольными статуэтками соответствующих номинаций.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.