«Queens» и «Спартак» - победители турнира по стритболу

В Сухуме завершился турнир по стритболу среди юношей и девушек.



30 июля. 2020. Апсныпресс. В Сухуме завершился турнир по стритболу среди юношей и девушек, организованный Департаментом по делам молодёжи и спорта столичной Администрации.



Среди девушек первое место заняла команда «Queens», на втором месте – «Old school», на третьем - «Спартак».



Все участницы являются воспитанницами секции баскетбола Департамента.



Среди юношей первое место у «Спартака», второе – у «Реал-Гагра», третье – у команды «End one».



Победители и призёры награждены кубками, медалями и грамотами.



В номинации «Лучшая защита» победили Леонелла Гадлия («Спартак») и Хаджарат Кардия («Реал-Гагра»); «Лучший игрок команды» - Сибель Ардзинба («Old school») и Георгий Клещов («End one»); «Самый полезный игрок матча» (MVP) – Алексия Квициния («Queens») и Теймураз Берзения («Спартак»). Победители награждены баскетбольными статуэтками соответствующих номинаций.