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Пятнадцать градусов тепла в Абхазии 26 февраля
66
14:44, 25 Февраля 2020
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Сухум. 25 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать восточная периферия антициклона с запада. Ожидается малооблачная погода, без осадков.
Атмосферное давление повышенное - 765 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью + 1 +6°С, днем +10 +15°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице малооблачная погода, без осадков.
Температура воздуха ночью +4°С, днем +14°С.
Сухум. 25 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать восточная периферия антициклона с запада. Ожидается малооблачная погода, без осадков.
Атмосферное давление повышенное - 765 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью + 1 +6°С, днем +10 +15°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице малооблачная погода, без осадков.
Температура воздуха ночью +4°С, днем +14°С.
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