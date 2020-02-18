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Пятнадцать градусов тепла в Абхазии 26 февраля

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14:44, 25 Февраля 2020
Пятнадцать градусов тепла в Абхазии 26 февраля
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.

Сухум. 25 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать восточная периферия антициклона с запада. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

Атмосферное давление повышенное - 765 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью + 1 +6°С, днем +10 +15°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице малооблачная погода, без осадков.
Температура воздуха ночью +4°С, днем +14°С.

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