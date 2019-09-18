Пройди путь героя: акция «Путь наших героев» стартует 29 сентября

Цель акции – почтить память героев, отстоявших независимость Абхазии.



Сухум. 23 сентября. Апсныпресс. Дмитрий Басария. С 29 по 30 сентября в Абхазии пройдет акция «Путь наших героев», приуроченная ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. В акции уже изъявили желание принять участие 200 человек. Об этом Апсныпресс сообщила член инициативной группы организаторов акции студентка Милана Ашуба.



Милана Ашуба рассказала о мероприятии: «Акция представляет собой пешее шествие от Псоу до Сухума с перевалом в Новом Афоне, где будет организован ночлег в палатках. По пути участники акции будут посещать все известные памятники, посвященные Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Акция завершится возложением цветов в Парке Боевой Славы в Сухуме, далее участники шествия присоединятся к торжественному прохождению войск.



Как отметила Ашуба, цель акции – почтить память героев, отстоявших независимость Абхазии.



В шествии может принять участие любой желающий. Акция стартует от КПП Псоу в 11:00.



В 8:00 на Площади Свободы, в Сухуме участников акции будут ожидать автобусы.



Справки по телефонам: 707-10-71 и 967-41-25.

