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Прошла встреча Рауля Хаджимба с Виталием Мутко
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17:51, 18 Декабря 2019
Российская делегация Межправкомиссии находится с рабочим визитом в Абхазии.
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко, прибывшего в Республику Абхазия с рабочим визитом для участия в заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Виталий Мутко поблагодарил Рауля Хаджимба за оказанный прием.
«Мы побывали на социальных, инфраструктурных и инженерных объектах в Гагре, в Новом Афоне и в Сухуме. В целом, все на хорошем уровне. Также, мы обсудили вопросы и по завершению нашей программы в декабре. Контуры программы подготовлены на 2020-2022 годы. Очень хорошие впечатления от университета, пообщались с молодежью. Ребята обращались с хорошими вопросами и просьбами. Мы осмотрели спортивный комплекс и договорились оказать содействие в его скорейшем восстановлении», – сказал Виталий Мутко.
Президент Абхазии отметил важность заседания Межправительственной комиссии: «Необходимо обсудить и то, что сделано за период 2018-2019 годов, и, конечно, те мероприятия, которые предстоит выполнить в 2020-2022 годы. Это дает положительную динамику развитию Абхазии, создает условия для роста финансовых возможностей».
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко, прибывшего в Республику Абхазия с рабочим визитом для участия в заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Виталий Мутко поблагодарил Рауля Хаджимба за оказанный прием.
«Мы побывали на социальных, инфраструктурных и инженерных объектах в Гагре, в Новом Афоне и в Сухуме. В целом, все на хорошем уровне. Также, мы обсудили вопросы и по завершению нашей программы в декабре. Контуры программы подготовлены на 2020-2022 годы. Очень хорошие впечатления от университета, пообщались с молодежью. Ребята обращались с хорошими вопросами и просьбами. Мы осмотрели спортивный комплекс и договорились оказать содействие в его скорейшем восстановлении», – сказал Виталий Мутко.
Президент Абхазии отметил важность заседания Межправительственной комиссии: «Необходимо обсудить и то, что сделано за период 2018-2019 годов, и, конечно, те мероприятия, которые предстоит выполнить в 2020-2022 годы. Это дает положительную динамику развитию Абхазии, создает условия для роста финансовых возможностей».
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