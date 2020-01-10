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Прошла встреча Рауля Хаджимба и Рашида Нургалиева

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23:30, 10 Января 2020
Прошла встреча Рауля Хаджимба и Рашида Нургалиева
В Абхазии с рабочим визитом находится замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

Сухум. 10 января. Апсныпресс. Состоялась встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с заместителем Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства. 

Как отмечается в сообщении, Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия и пути ее нормализации.

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