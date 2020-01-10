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Прошла встреча Президента Абхазии с представителями оппозиции

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16:39, 12 Января 2020
Прошла встреча Президента Абхазии с представителями оппозиции
В ходе встречи обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране и пути выхода из сложившейся обстановки. 

Сухум. 12 января. Апсныпресс. В официальной резиденции Президента при посредничестве заместителя Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева состоялись переговоры между Президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба и представителями оппозиции Алхасом Квициниа и Асланом Бжания. 

На встрече присутствовали Вице-президент Аслан Барциц и Секретарь Совета безопасности РА Мухамед Килба.

В ходе встречи обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране и пути выхода из сложившейся обстановки. 

Глава государства подчеркнул, что стороны должны действовать в рамках правового поля, прежде всего, в целях достижения общенационального согласия, недопущения столкновений. В связи с этим, до проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного Президента необходимо следовать положениям Закона «О Президенте Республики Абхазия».

Лидеры оппозиции выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и возможностью развития событий в неконтролируемом русле. 

Рашид Нургалиев призвал стороны использовать все возможности для мирного урегулирования сложившейся ситуации.

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