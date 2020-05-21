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ПРООН продолжает поставку защитного снаряжения и расходных материалов в медицинские учреждения Абхазии

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11:26, 28 Мая 2020
ПРООН продолжает поставку защитного снаряжения и расходных материалов в медицинские учреждения Абхазии

Общий объем помощи, оказанной Абхазии для борьбы с пандемией COVID-19 со стороны ПРООН, превысил $100,000.

Сухум. 28 мая. Апсныпресс. В рамках Программы развития Организации Объединенных Наций в медицинские учреждения Абхазии доставлена четвертая партия медицинских и гигиенических средств для оказания помощи в сдерживании пандемии COVID-19. Об этом сообщили в ПРООН.

Как говорится в сообщении, часть груза, включающая 940 защитных комбинезонов, 920 медицинских халатов, 900 пар нитриловых перчаток, 4500 медицинских колпаков, 1000 бахил и 180 литров дезинфицирующего средства для рук, была доставлена сегодня в Гудаутскую больницу, которая является специализированным лечебным учреждением для лечения пациентов с COVID-19 в Абхазии.

«Для безопасного лечения пациентов с COVID-19 требуется значительное количество защитного снаряжения. Благодаря тому, что Гудаутская больница находится в центре реагирования на случаи COVID-19, ПРООН рада возможности удовлетворить потребности в необходимых поставках, а также распространять предметы гигиены, предназначенные для предотвращения дальнейшего распространения вируса среди групп высокого риска», - сказала постоянный представитель ПРООН Луиза Винтон.

В дополнение к медикаментам и гигиеническим материалам, ПРООН сегодня также передала Гудаутской больнице новое оборудование для проведения видеоконференций. Эта техника будет использоваться для подключения больницы к другим медицинским учреждениям, как в Абхазии, так и за ее пределами, и позволит медицинским работникам принимать участие в онлайн-консультациях по новым протоколам лечения COVID-19 и другим актуальным проблемам здравоохранения. ПРООН предоставит аналогичные наборы оргтехники Республиканской больнице, Республиканской противотуберкулезной больнице, Санитарно- эпидемиологической службе и районным больницам в Гагре и Очамчыре. Поддержка в размере $11 000 долларов США для данной сетевой инициативы осуществляется проектом Горизонты, который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).

Помимо этого, в нынешнюю поставку ПРООН были включены материалы и оборудование для ряда учреждений здравоохранения и образования, необходимые для соблюдения профилактических гигиенических мер. В их число входят 25 специальных напольных ковриков для дезинфекции обуви, 30 настенных диспенсеров для дезинфицирующего средства для рук и 50 настенных диспенсеров для мыла, а также 500 литров дезинфицирующего средства на основе хлора, 300 литров дезинфицирующего средства для рук, 250 литров жидкого мыла и 45 литров антибактериального мыла для рук.

Дополнительные медицинские принадлежности, приобретенные и доставленные ПРООН, включая 210 защитных комбинезонов, 210 защитных масок для лица, 2000 респираторных масок, 2500 пар перчаток, 12 инфракрасных термометров, 500 литров дезинфектантов и 75 литров дезинфицирующего средства для рук, будут переданы в ближайшее время больницам и поликлиникам в различных городах и районах Абхазии.

Первые три поставки ПРООН были произведены в марте, апреле и мае этого года. К настоящему времени стоимость различных медицинских средств, доставленных в Абхазию, в рамках Программы, в целях борьбы с COVID-19, составляет $ 103 000 и финансируется ПРООН, Европейским Союзом и USAID. Все поставки были осуществлены с использованием совместного координационного механизма EU-UNDP, созданного в 2010 году при финансовой поддержке EU. ПРООН также оказывает дополнительную поддержку в форме информационных кампаний по профилактике COVID-19 и тренингов для медицинского персонала.



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