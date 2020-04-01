Гуманитарный груз содержит защитное снаряжение и расходные материалы.



Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) осуществила поставку второй партии предметов медицинского назначения первой необходимости.



Во второй партии гуманитарного груза ПРООН находились 12 000 хирургических лицевых масок, а также 1 780 литров дезинфицирующих средств, применяющихся в условиях стационара. Кроме того, 35 литров дезинфицирующего средства для рук было предоставлено Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией ООН (ФАО).



При этом глава ПРООН г-жа Луиза Винтон подчеркнула: «В целях расширения местных усилий по предотвращению более широкой вспышки пандемии, поставки медицинских товаров и обмен опытом необходимо наращивать стремительными темпами».



Также, при поддержке ПРООН, в Абхазии была начата информационно-просветительская кампания, направленная на осведомление широкой общественности о рисках пандемии и о надлежащих профилактическом мерах.



ПРООН издала более 14 000 брошюр, которые в настоящее время распространяются агентствами ООН, а также международными и местными НПО, базирующимися в Абхазии. Информационные материалы раздаются во всех районах, включая отдаленные села, брошюры переданы аптекам. Медицинские работники Абхазии получили доступ к протоколам ВОЗ, имеющим важное значение для борьбы со вспышкой пандемии, для просмотра брошюры и видеоматериалов.

