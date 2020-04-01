APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
14:31, 1 Апреля 2020
14:16, 1 Апреля 2020 31
12:56, 1 Апреля 2020 128
12:10, 1 Апреля 2020 133
22:39, 31 Марта 2020 663
22:37, 31 Марта 2020 549
19:23, 31 Марта 2020 791
18:11, 31 Марта 2020 786
18:01, 31 Марта 2020 846
17:56, 31 Марта 2020 595
17:44, 31 Марта 2020 740
16:37, 31 Марта 2020 675
15:02, 31 Марта 2020 711
14:50, 31 Марта 2020 745
14:28, 31 Марта 2020 962
14:07, 31 Марта 2020 972
13:19, 31 Марта 2020 360
13:01, 31 Марта 2020 1151
12:30, 31 Марта 2020 846
22:04, 30 Марта 2020 1183
20:42, 30 Марта 2020 973
18:15, 30 Марта 2020 814
18:12, 30 Марта 2020 991
17:06, 30 Марта 2020 1078
16:48, 30 Марта 2020 767

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / ПРООН осуществила поставку второй партии предметов медицинского назначения

ПРООН осуществила поставку второй партии предметов медицинского назначения

14:31, 1 Апреля 2020
ПРООН осуществила поставку второй партии предметов медицинского назначения
Гуманитарный  груз содержит защитное снаряжение и расходные материалы.

Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) осуществила поставку второй партии предметов медицинского назначения первой необходимости.

Во второй партии гуманитарного груза ПРООН находились 12 000 хирургических лицевых масок, а также 1 780 литров дезинфицирующих средств, применяющихся в условиях стационара. Кроме того, 35 литров дезинфицирующего средства для рук было предоставлено Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией ООН (ФАО).

При этом глава ПРООН г-жа Луиза Винтон подчеркнула: «В целях расширения местных усилий по предотвращению более широкой вспышки пандемии, поставки медицинских товаров и обмен опытом необходимо наращивать стремительными темпами».

Также, при поддержке ПРООН, в Абхазии была начата информационно-просветительская кампания, направленная на осведомление широкой общественности о рисках пандемии и о надлежащих профилактическом мерах. 

ПРООН издала более 14 000 брошюр, которые в настоящее время распространяются агентствами ООН, а также международными и местными НПО, базирующимися в Абхазии. Информационные материалы раздаются во всех районах, включая отдаленные села, брошюры переданы аптекам. Медицинские работники Абхазии получили доступ к протоколам ВОЗ, имеющим важное значение для борьбы со вспышкой пандемии, для просмотра брошюры и видеоматериалов.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика