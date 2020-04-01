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ПРООН осуществила поставку второй партии предметов медицинского назначения
14:31, 1 Апреля 2020
Гуманитарный груз содержит защитное снаряжение и расходные материалы.
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) осуществила поставку второй партии предметов медицинского назначения первой необходимости.
Во второй партии гуманитарного груза ПРООН находились 12 000 хирургических лицевых масок, а также 1 780 литров дезинфицирующих средств, применяющихся в условиях стационара. Кроме того, 35 литров дезинфицирующего средства для рук было предоставлено Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией ООН (ФАО).
При этом глава ПРООН г-жа Луиза Винтон подчеркнула: «В целях расширения местных усилий по предотвращению более широкой вспышки пандемии, поставки медицинских товаров и обмен опытом необходимо наращивать стремительными темпами».
Также, при поддержке ПРООН, в Абхазии была начата информационно-просветительская кампания, направленная на осведомление широкой общественности о рисках пандемии и о надлежащих профилактическом мерах.
ПРООН издала более 14 000 брошюр, которые в настоящее время распространяются агентствами ООН, а также международными и местными НПО, базирующимися в Абхазии. Информационные материалы раздаются во всех районах, включая отдаленные села, брошюры переданы аптекам. Медицинские работники Абхазии получили доступ к протоколам ВОЗ, имеющим важное значение для борьбы со вспышкой пандемии, для просмотра брошюры и видеоматериалов.
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) осуществила поставку второй партии предметов медицинского назначения первой необходимости.
Во второй партии гуманитарного груза ПРООН находились 12 000 хирургических лицевых масок, а также 1 780 литров дезинфицирующих средств, применяющихся в условиях стационара. Кроме того, 35 литров дезинфицирующего средства для рук было предоставлено Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией ООН (ФАО).
При этом глава ПРООН г-жа Луиза Винтон подчеркнула: «В целях расширения местных усилий по предотвращению более широкой вспышки пандемии, поставки медицинских товаров и обмен опытом необходимо наращивать стремительными темпами».
Также, при поддержке ПРООН, в Абхазии была начата информационно-просветительская кампания, направленная на осведомление широкой общественности о рисках пандемии и о надлежащих профилактическом мерах.
ПРООН издала более 14 000 брошюр, которые в настоящее время распространяются агентствами ООН, а также международными и местными НПО, базирующимися в Абхазии. Информационные материалы раздаются во всех районах, включая отдаленные села, брошюры переданы аптекам. Медицинские работники Абхазии получили доступ к протоколам ВОЗ, имеющим важное значение для борьбы со вспышкой пандемии, для просмотра брошюры и видеоматериалов.
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