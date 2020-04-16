ПРООН доставила в Абхазию груз защитного медицинского снаряжения и расходных материалов

Европейский Союз предоставил € 40 000 для оказания помощи, направленной на защиту медицинского персонала.



Сухум. 16 апреля. Апсныпресс. Работая в тесном партнерстве с Европейским Союзом, Программа Развития Организации Объединенных Наций сегодня осуществила поставку в Абхазию третьей партии медицинских и гигиенических средств, необходимых для защиты медицинского персонала. На этот раз поставка включала 4 300 респираторных масок KN95, 1 000 костюмов биозащиты (спецодежда, защитные очки), 11 000 пар нитриловых перчаток, 110 защитных щитков, 1 300 литров антисептика для рук и дезинфекторов, предназначенных для использования в медицинских целях, а также 188 литров жидкого мыла. Общая стоимость поставки составила €40 000. Финансирование предоставлено Европейским Союзом.



Прибывшая партия стала третьей поставкой, организованной ПРООН с начала нынешней пандемии. Таким образом, общая сумма помощи, оказанной до настоящего времени, составила около $100 000, включая средства, поступившие от Агентства США по международному развитию (USAID) и из основных фондов ПРООН. Все три поставки были осуществлены при содействии совместного координационного механизма ЕС-ПРООН, созданного в 2010 году при финансировании ЕС.



Глава ПРООН Луиза Винтон прокомментировала гуманитарную акцию помощи: «К счастью, до сих пор в Абхазии было обнаружено лишь несколько случаев заболевания COVID- 19. Но распространение болезни в других местах говорит о том, что нет оснований для самоуспокоения. Мы благодарны ЕС за обеспечение поставок, необходимых для сдерживания вспышки эпидемии».



ПРООН также поддерживает информационно-просветительскую кампанию, направленную на осведомление широкой общественности Абхазии о рисках, связанных с пандемией, и о надлежащих профилактических мерах и практиках, а также на оказание дополнительной поддержки в форме обучения и инструктажа соответствующего медицинского персонала.