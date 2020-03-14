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Прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов
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14:16, 18 Марта 2020
Уголовное дело в ближайшее время будет изъято из производства прокуратуры Сухумского района и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры РА.
Сухум. 18 марта. Апсныпресс. Прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников милиции и незаконного оборота огнестрельного оружия в составе группы лиц в отношении: Зухба Мизана Амирановича, Зухба Айнара Амирановича, Зухба Аслана Игоревича и Авидзба Гарри Хиударовича. Уголовное дело возбуждено по ст. 319 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 2 ст. 217 (незаконное ношение, хранение, перевозка огнестрельного оружия в составе группы лиц) Уголовного кодекса РА. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РА.
Согласно материалам уголовного дела: 16 марта 2020 года, в г. Сухум, примерно в 02:00 ч., в ходе проведения профилактических мероприятий, оперативными сотрудниками УВД по г. Сухум, была замечена автомашина марки «TOYOTA NOAH» белого цвета, без государственных регистрационных знаков. На законные требования сотрудников милиции произвести остановку автотранспортного средства с целью проверки, водитель автомашины «TOYOTA NOAH» должным образом не отреагировал и продолжил свое движение, а пассажир указанной автомашины в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников милиции демонстративно с переднего пассажирского сидения произвел выстрелы в воздух, после чего, автомашина марки «TOYOTA NOAH» скрылась от преследования. Впоследствии, в селе Яштуха Сухумского района, другим экипажем на автомашине марки «ВАЗ 2114», указанная автомашина была заблокирована. Продолжая преступные действия, посягая на жизнь сотрудников правоохранительного органа, злоумышленники произвели несколько прицельных выстрелов по автомашине «ВАЗ 2114», в которой находились сотрудники ОУР УВД по г. Сухум. Далее, оторвавшись от преследования, с целью сокрытия следов преступления, злоумышленники сожгли автотранспортное средство «TOYOTA NOAH», а сами на другой автомашине марки «MAZDA 6» темно-серого цвета, без государственных номерных знаков, пытались покинуть территорию Сухумского района. Уходя от погони, злоумышленники бросили автомашину марки «MAZDA 6» на улице Абхазская в селе Яштуха Сухумского района, а сами в пешем порядке попытались скрыться, спрятав при этом имевшееся при них огнестрельное оружие и боеприпасы в одном из заброшенных домовладений, однако были настигнуты и задержаны преследовавшими их сотрудниками ОУР УВД по г. Сухум.
Задержанными лицами оказались Зухба Айнар Амиранович, Зухба Мизан Амиранович, Зухба Аслан Игоревич и Авидзба Гарри Хиударович. Последние задержаны и водворены в ИВС МВД РА.
Как отмечается в сообщении, уголовное дело в ближайшее время будет изъято из производства прокуратуры Сухумского района и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры РА.
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