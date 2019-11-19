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Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства Астамура Шамба и Алхаса Авидзба
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13:06, 23 Ноября 2019
Создана оперативно-следственная группа.
Сухум. 23 ноября. Апсныпресс. 22 ноября 2019 года Прокуратурой г. Сухум возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 99 и ч. 2 ст. 217 УК РА, по факту умышленного убийства; покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.
Согласно материалам уголовного дела: 22 ноября 2019 года в 14 часов 43 минуты в г. Сухум по ул. Проспект Леона д. 2, возле входа в ресторан «Сан-Ремо» группа неустановленных следствием лиц, в количестве не менее четырех лиц, в масках, камуфлированной одежде, вооруженные незаконно хранимым и перевозимым автоматическим огнестрельным оружием, по предварительному сговору совершили умышленное убийство Шамба Астамура Львовича 1981 года рождения и Авидзба Алхаса Химцовича 1981 года рождения.
В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» - Акиртава Доминика Юрьевна 1998 года рождения, в Республиканскую больницу был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Шамба Рустам Рауфович 1977 года рождения, во вторую клиническую больницу с ранением руки Авидзба Шамиль Ревазович 1997 года рождения.
По состоянию на 10 часов утра, 23 ноября 2019 года, пострадавшая Акиртава Д.Ю., доставленная в Реанимационное отделение Республиканской больницы, находится в крайне тяжелом состоянии, коме. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.
Создана оперативно-следственная группа. При оперативном сопровождении Управления уголовного розыска МВД РА проведен осмотр места происшествия и прилегающих территорий. Следователями и криминалистами с места происшествия изъяты образцы крови и более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62мм и 5 гильз от пистолета неустановленного образца. Примерно в 16 часов 00 минут оперативными службами МВД РА на заброшенной территории, прилегающей к Депо железнодорожного вокзала г.Сухум, был обнаружен горящий автомобиль марки «Тойота Марк-2» без регистрационных знаков, белого цвета. В салоне вышеуказанного автомобиля были изъяты четыре единицы огнестрельного автоматического оружия системы «Калашникова». Следователями проведены наружные осмотры тел погибших, назначены судебные экспертизы, изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения с прилегающих к месту происшествия территорий. Оперативным службам даны соответствующие указания об установлении места нахождения лиц, совершивших данные преступления.
При появлении новых данных будет сообщено дополнительно.
Сухум. 23 ноября. Апсныпресс. 22 ноября 2019 года Прокуратурой г. Сухум возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 99 и ч. 2 ст. 217 УК РА, по факту умышленного убийства; покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.
Согласно материалам уголовного дела: 22 ноября 2019 года в 14 часов 43 минуты в г. Сухум по ул. Проспект Леона д. 2, возле входа в ресторан «Сан-Ремо» группа неустановленных следствием лиц, в количестве не менее четырех лиц, в масках, камуфлированной одежде, вооруженные незаконно хранимым и перевозимым автоматическим огнестрельным оружием, по предварительному сговору совершили умышленное убийство Шамба Астамура Львовича 1981 года рождения и Авидзба Алхаса Химцовича 1981 года рождения.
В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» - Акиртава Доминика Юрьевна 1998 года рождения, в Республиканскую больницу был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Шамба Рустам Рауфович 1977 года рождения, во вторую клиническую больницу с ранением руки Авидзба Шамиль Ревазович 1997 года рождения.
По состоянию на 10 часов утра, 23 ноября 2019 года, пострадавшая Акиртава Д.Ю., доставленная в Реанимационное отделение Республиканской больницы, находится в крайне тяжелом состоянии, коме. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.
Создана оперативно-следственная группа. При оперативном сопровождении Управления уголовного розыска МВД РА проведен осмотр места происшествия и прилегающих территорий. Следователями и криминалистами с места происшествия изъяты образцы крови и более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62мм и 5 гильз от пистолета неустановленного образца. Примерно в 16 часов 00 минут оперативными службами МВД РА на заброшенной территории, прилегающей к Депо железнодорожного вокзала г.Сухум, был обнаружен горящий автомобиль марки «Тойота Марк-2» без регистрационных знаков, белого цвета. В салоне вышеуказанного автомобиля были изъяты четыре единицы огнестрельного автоматического оружия системы «Калашникова». Следователями проведены наружные осмотры тел погибших, назначены судебные экспертизы, изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения с прилегающих к месту происшествия территорий. Оперативным службам даны соответствующие указания об установлении места нахождения лиц, совершивших данные преступления.
При появлении новых данных будет сообщено дополнительно.
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