Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства Астамура Шамба и Алхаса Авидзба

Создана оперативно-следственная группа.



Сухум. 23 ноября. Апсныпресс. 22 ноября 2019 года Прокуратурой г. Сухум возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 99 и ч. 2 ст. 217 УК РА, по факту умышленного убийства; покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.



Согласно материалам уголовного дела: 22 ноября 2019 года в 14 часов 43 минуты в г. Сухум по ул. Проспект Леона д. 2, возле входа в ресторан «Сан-Ремо» группа неустановленных следствием лиц, в количестве не менее четырех лиц, в масках, камуфлированной одежде, вооруженные незаконно хранимым и перевозимым автоматическим огнестрельным оружием, по предварительному сговору совершили умышленное убийство Шамба Астамура Львовича 1981 года рождения и Авидзба Алхаса Химцовича 1981 года рождения.



В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» - Акиртава Доминика Юрьевна 1998 года рождения, в Республиканскую больницу был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Шамба Рустам Рауфович 1977 года рождения, во вторую клиническую больницу с ранением руки Авидзба Шамиль Ревазович 1997 года рождения.



По состоянию на 10 часов утра, 23 ноября 2019 года, пострадавшая Акиртава Д.Ю., доставленная в Реанимационное отделение Республиканской больницы, находится в крайне тяжелом состоянии, коме. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.



Создана оперативно-следственная группа. При оперативном сопровождении Управления уголовного розыска МВД РА проведен осмотр места происшествия и прилегающих территорий. Следователями и криминалистами с места происшествия изъяты образцы крови и более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62мм и 5 гильз от пистолета неустановленного образца. Примерно в 16 часов 00 минут оперативными службами МВД РА на заброшенной территории, прилегающей к Депо железнодорожного вокзала г.Сухум, был обнаружен горящий автомобиль марки «Тойота Марк-2» без регистрационных знаков, белого цвета. В салоне вышеуказанного автомобиля были изъяты четыре единицы огнестрельного автоматического оружия системы «Калашникова». Следователями проведены наружные осмотры тел погибших, назначены судебные экспертизы, изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения с прилегающих к месту происшествия территорий. Оперативным службам даны соответствующие указания об установлении места нахождения лиц, совершивших данные преступления.

При появлении новых данных будет сообщено дополнительно.





















