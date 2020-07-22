Прокуратура Сухума не согласна с частичным оправданием Тенгиза Лакербая



Прокуратура Сухума внесла представление на частично оправдательный приговор в отношении Лакербая Т.М.



Сухум. 24 июля 2020. Апсныпресс. Прокуратура г. Сухум, внесла кассационное представление в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА на частично оправдательный приговор Сухумского городского суда от 25 июня 2020 года в отношении Лакербая Тенгиза Мурмановича. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РА.



Как сообщалось ранее, 27 марта 2020 года прокуратура Сухума направила для рассмотрения в Сухумский городской суд уголовное дело в отношении Лакербая Т.М. и Гулия О.Г., которые обвиняются в двух эпизодах хищения чужого имущества граждан с незаконным проникновением в жилище.



Лакербая Т.М. также дополнительно предъявлялось обвинение по трём эпизодам незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и по двум эпизодам незаконного приобретения и хранения наркотических средств.



По результатам рассмотрения уголовного дела в суде, Лакербая Т.М. был признан виновным и осужден по трем эпизодам незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия, а также незаконного хранения наркотических средств.



25 июня 2020 года Лакербая Т.М. приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства, что в соответствии с Законом РА «О временном порядке исчисления сроков лишения свободы» составляет 1 год и 6 месяцев реального содержания в условиях СИЗО.



При этом суд, признав доказательство, подтверждающее обоснованность обвинения Лакербая Т.М. недопустимым, оправдал последнего по предъявленным обвинениям в части двух эпизодов кражи личного имущества.



Этим же приговором Гулия О.Г. был признан виновным по двум эпизодам кражи личного имущества и по совокупности преступлений осужден к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 40 000 рублей в доход государства.



Названные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступления приговора в законную силу.







