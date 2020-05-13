Прогноз погоды в Абхазии на выходные дни

Температура воздуха днем +27°С.



Сухум. 15 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погода на территории Черноморского побережья Абхазии неустойчива. В субботу, из-за влияния юго-западной окраины Североатлантического циклона, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в воскресенье, в результате смены циклона на антициклон с Северной Европы, ночью и до полудня местами возможен дождь, туман.



Атмосферное давление – в норме, будет расти.



Ветер слабый и умеренный - 2- 7 м/с.



Температура воздуха ночью + 11 +16°С, днем +22 +27°С.



Температура морской воды + 16°С.



В столице переменная облачность, в субботу преимущественно без осадков, в воскресенье ночью и до полудня кратковременный дождь, возможен туман.



Температура воздуха ночью +16°С, днем +27 + 22°С.



