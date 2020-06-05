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Прогноз погоды на пятницу: с ночи и до полудня преимущественно без осадков, днем временами дождь

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14:52, 11 Июня 2020
Прогноз погоды на пятницу: с ночи и до полудня преимущественно без осадков, днем временами дождь
Возможна гроза. 

Сухум. 11 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием восточной периферии  высотной ложбины  циклона с запада, что вызовет небольшой перепад атмосферного давления и температуры воздуха. Ожидается переменная облачность, с ночи и до полудня преимущественно без осадков, днем временами  дождь, возможна гроза. 

Атмосферное давление – 754 мм рт. ст.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +17+22°С, днем +23+28°С. 

Температура морской воды +20°С.

В столице переменная облачность, днем временами дождь, возможна гроза. 

Температура воздуха ночью +20°С, днем +26°С.


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