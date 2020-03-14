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Прогноз погоды на 17 марта

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12:36, 16 Марта 2020
Прогноз погоды на 17 марта
Ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный и ливневый дождь, возможна гроза.

Сухум. 16 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием восточной периферии Западного антициклона и атмосферных фронтов с юга. Ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный и ливневый дождь, возможна гроза.

В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный - 3- 8 м/с.

Температура воздуха ночью + 1 +6°С, днем +3 +8°С.

Температура морской воды + 10°С. 


В столице облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый, возможна гроза.

Температура воздуха ночью +3°С, днем +7°С.

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