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Прогноз погоды на 17 марта
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12:36, 16 Марта 2020
Ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный и ливневый дождь, возможна гроза.
Сухум. 16 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием восточной периферии Западного антициклона и атмосферных фронтов с юга. Ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный и ливневый дождь, возможна гроза.
В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 3- 8 м/с.
Температура воздуха ночью + 1 +6°С, днем +3 +8°С.
Температура морской воды + 10°С.
В столице облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +7°С.
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