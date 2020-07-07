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Прогноз погоды на 15 июля: переменная облачность, ночью местами возможен дождь, гроза, днем преимущественно без осадков
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14:52, 14 Июля 2020
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см.
Сухум. 14 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточного отрога Североевропейского антициклона. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен дождь, гроза, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +18+23°С, днем +24+29°С.
Температура морской воды +26+27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см.
В столице переменная облачность, ночью возможен дождь, гроза, днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +21°С, днем +28°С.
Сухум. 14 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточного отрога Североевропейского антициклона. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен дождь, гроза, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +18+23°С, днем +24+29°С.
Температура морской воды +26+27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см.
В столице переменная облачность, ночью возможен дождь, гроза, днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +21°С, днем +28°С.
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