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Главная / Новости / Русская версия / Прогноз погоды на 15 июля: переменная облачность, ночью местами возможен дождь, гроза, днем преимущественно без осадков

Прогноз погоды на 15 июля: переменная облачность, ночью местами возможен дождь, гроза, днем преимущественно без осадков

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14:52, 14 Июля 2020
Прогноз погоды на 15 июля: переменная облачность, ночью местами возможен дождь, гроза, днем преимущественно без осадков
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см.

Сухум. 14 июля.  Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточного отрога Североевропейского антициклона. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен дождь, гроза, днем преимущественно без осадков.

Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.

Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.

Температура воздуха ночью +18+23°С,  днем +24+29°С. 

Температура морской воды +26+27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см.
                                                  
В столице переменная облачность, ночью возможен дождь, гроза, днем преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью +21°С, днем +28°С.

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