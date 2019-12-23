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Проект «Возвращение имени» возвращает документы родственникам узников фашистских концлагерей – жителей Абхазии

17:04, 25 Декабря 2019
Проект «Возвращение имени» возвращает документы родственникам узников фашистских концлагерей – жителей Абхазии
Проект создан при поддержке Министерства обороны и Администрации Президента РА.

Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Национальной библиотеке Республики Абхазия, в рамках военно-исторического проекта «Возвращение имени», состоялась церемония вручения документов 10 узников фашистских концлагерей – выходцев из Абхазии их родственникам.



Рассказывая о ходе работ по поиску информации о военнопленных, автор проекта Григорий Скворцов отметил: «Группа курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища и комендантской роты Минобороны Абхазии, а также студенты филфака Абхазского госуниверситета с августа 2019 г. исследовали 47 000 документов электронного архива Министерства обороны России и нашли более 70 документов на имена воинов Красной Армии – выходцев из Абхазии. Большая часть этих воинов пропала без вести или погибла при невыясненных обстоятельствах на полуострове Керчь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Самой уникальной находкой является автобиография писателя Киазима Агумаа, написанная им собственноручно в 1946 г. на фронте».

Начальник СВОКУ Алхас Жиба рассказал предысторию проекта: «3 года назад к нам обратился руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов с предложением принять участие в поиске сведений о солдатах Советской Армии – выходцев из Абхазии, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. За это время мы обнаружили более 180 документов, подтверждающих, что ранее числившиеся как без вести пропавшие воины, находились в фашистских концлагерях. Мы будем продолжать эту работу. Проект важен, потому что наша история и подвиги предков – это фундамент для строительства будущего Абхазии».

Советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария также подчеркнул важность проекта: «Такие акции имеют огромное значение, потому что судьба соотечественников – эта судьба нашей страны. Есть еще много людей, которые прошли через тяготы и беды во время Великой Отечественной войны, и о них мы пока ничего не знаем. Те, кто занимаются поиском пропавших без вести, совершают большое дело, укрепляющее идеологию и историческую память народа. Благодаря этому проекту, на бумаге будет зафиксировано все, через что прошел наш народ, который побывал на полях сражений Великой Отечественной, в концлагерях, что позволит дополнить пробелы истории нашего народа. Сколько еще неисследованных биографий, судеб наших соотечественников, которые требуют кропотливого изучения!»



В рамках мероприятия был показан документальный фильм «Поиск» о проекте «Возвращение имени», а школьники и курсанты СВОКУ прочли стихотворения Киазима Агумаа и других авторов.

Имена воинов Красной Армии, узников фашизма в немецких концлагерях для военнопленных, документы которых были вручены их родственникам:
– Анкваб Мамед.
– Анкваб Василий.
– Анкваб Комег.
– Анкваб Константин Лазаревич.
– Анкваб Николай Хаджаратович.
– Бахтадзе Джаго.
– Кортава Владимир.
– Хиба Баграт Ростович.
– Попов Григорий.
– Попов Николай Евменович.


(АП): Военно-исторический проект «Возвращение имени» был создан в 2014 г. при участии Министерства обороны Абхазии с целью расследования судеб узников фашистских концлагерей – выходцев из Абхазии, считавшихся пропавшими без вести.

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