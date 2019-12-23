Проект «Возвращение имени» возвращает документы родственникам узников фашистских концлагерей – жителей Абхазии

В Национальной библиотеке Республики Абхазия, в рамках военно-исторического проекта «Возвращение имени», состоялась церемония вручения документов 10 узников фашистских концлагерей – выходцев из Абхазии их родственникам.Рассказывая о ходе работ по поиску информации о военнопленных, автор проекта Григорий Скворцов отметил: «Группа курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища и комендантской роты Минобороны Абхазии, а также студенты филфака Абхазского госуниверситета с августа 2019 г. исследовали 47 000 документов электронного архива Министерства обороны России и нашли более 70 документов на имена воинов Красной Армии – выходцев из Абхазии. Большая часть этих воинов пропала без вести или погибла при невыясненных обстоятельствах на полуострове Керчь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Самой уникальной находкой является автобиография писателя Киазима Агумаа, написанная им собственноручно в 1946 г. на фронте».Начальник СВОКУ Алхас Жиба рассказал предысторию проекта: «3 года назад к нам обратился руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов с предложением принять участие в поиске сведений о солдатах Советской Армии – выходцев из Абхазии, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. За это время мы обнаружили более 180 документов, подтверждающих, что ранее числившиеся как без вести пропавшие воины, находились в фашистских концлагерях. Мы будем продолжать эту работу. Проект важен, потому что наша история и подвиги предков – это фундамент для строительства будущего Абхазии».Советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария также подчеркнул важность проекта: «Такие акции имеют огромное значение, потому что судьба соотечественников – эта судьба нашей страны. Есть еще много людей, которые прошли через тяготы и беды во время Великой Отечественной войны, и о них мы пока ничего не знаем. Те, кто занимаются поиском пропавших без вести, совершают большое дело, укрепляющее идеологию и историческую память народа. Благодаря этому проекту, на бумаге будет зафиксировано все, через что прошел наш народ, который побывал на полях сражений Великой Отечественной, в концлагерях, что позволит дополнить пробелы истории нашего народа. Сколько еще неисследованных биографий, судеб наших соотечественников, которые требуют кропотливого изучения!»В рамках мероприятия был показан документальный фильм «Поиск» о проекте «Возвращение имени», а школьники и курсанты СВОКУ прочли стихотворения Киазима Агумаа и других авторов.Имена воинов Красной Армии, узников фашизма в немецких концлагерях для военнопленных, документы которых были вручены их родственникам:– Анкваб Мамед.– Анкваб Василий.– Анкваб Комег.– Анкваб Константин Лазаревич.– Анкваб Николай Хаджаратович.– Бахтадзе Джаго.– Кортава Владимир.– Хиба Баграт Ростович.– Попов Григорий.– Попов Николай Евменович.