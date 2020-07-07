13:06, 14 Июля 2020 122
13:01, 14 Июля 2020 111
20:27, 13 Июля 2020 532
20:10, 13 Июля 2020 404
18:51, 13 Июля 2020 545
15:43, 13 Июля 2020 464
15:36, 13 Июля 2020 520
15:12, 13 Июля 2020 298
15:06, 13 Июля 2020 432
12:57, 13 Июля 2020 581
18:03, 12 Июля 2020 638
09:00, 12 Июля 2020 620
16:29, 11 Июля 2020 833
19:08, 10 Июля 2020 888
15:46, 10 Июля 2020 867
15:33, 10 Июля 2020 765
14:57, 10 Июля 2020 897
12:49, 10 Июля 2020 1147
18:02, 9 Июля 2020 1006
16:36, 9 Июля 2020 1068
14:58, 9 Июля 2020 612
13:25, 9 Июля 2020 756
10:53, 9 Июля 2020 853
17:12, 8 Июля 2020 983
16:11, 8 Июля 2020 1187
Популярное
07.07.2020 1300
08.07.2020 1187
07.07.2020 1178
10.07.2020 1147
07.07.2020 1135
07.07.2020 1096
09.07.2020 1068
07.07.2020 1062
08.07.2020 1015
Проект «Горизонты» предоставляет финансовую поддержку предпринимателям
89
13:06, 14 Июля 2020
Проект реализуется в рамках Программы Развития ООН (ПРООН) при поддержке Агентства США по международному развитию.
Сухум. 14 июля. Апсныпресс. В рамках проекта «Горизонты» Программа Развития ООН (ПРООН) при поддержке Агентства США по международному развитию реализует программу финансовой поддержки для реализации инновационных бизнес идей с целью развития практических навыков у молодых начинающих предпринимателей в Абхазии. Об этом Апсныпресс сообщили в организации.
Финансовая поддержка будет предоставляться частным лицам, инициативным группам, молодежным организациям на сумму от 5 000 до 10 000 долларов США путем закупов, запрашиваемых по проекту товаров и услуг, в соответствии с корпоративными правилами ПРООН по совершению закупов. Данная программа определяет сумму необходимого софинансирования со стороны бенефициара (получателя финансовой поддержки) в размере 15% от общей стоимости предложения по бизнес-проекту.
Бланк заявки бизнес-проекта можно получить по электронной почте undp.bec@gmail.com на основании запроса потенциального заявителя. Заявки принимаются только в электронном виде по адресу электронной почты до 14 августа, 18:30.
По всем вопросам обращаться в ЦБО, который расположен в г. Сухум по улице Леона, 16. Телефон для справок (также Whatsapp и Telegram): +7 940 737 16 16; адрес электронной почты: bec.abkhazia@gmail.com.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.