Проект «Горизонты» предоставляет финансовую поддержку предпринимателям

Проект реализуется в рамках Программы Развития ООН (ПРООН) при поддержке Агентства США по международному развитию.







Сухум. 14 июля. Апсныпресс. В рамках проекта «Горизонты» Программа Развития ООН (ПРООН) при поддержке Агентства США по международному развитию реализует программу финансовой поддержки для реализации инновационных бизнес идей с целью развития практических навыков у молодых начинающих предпринимателей в Абхазии. Об этом Апсныпресс сообщили в организации.







Финансовая поддержка будет предоставляться частным лицам, инициативным группам, молодежным организациям на сумму от 5 000 до 10 000 долларов США путем закупов, запрашиваемых по проекту товаров и услуг, в соответствии с корпоративными правилами ПРООН по совершению закупов. Данная программа определяет сумму необходимого софинансирования со стороны бенефициара (получателя финансовой поддержки) в размере 15% от общей стоимости предложения по бизнес-проекту.









Бланк заявки бизнес-проекта можно получить по электронной почте undp.bec@gmail.com на основании запроса потенциального заявителя. Заявки принимаются только в электронном виде по адресу электронной почты до 14 августа, 18:30.



