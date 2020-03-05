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Проблему доступа к высшему образованию молодого поколения Абхазии, Приднестровья и Северного Кипра обсудили в Германии
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14:46, 6 Марта 2020
Республику Абхазия на мероприятии представляли Вольфганг Матцке, Хибла Амичба и Рустам Аншба.
Сухум. 6 марта. Апсныпресс. Официальный представитель Торгово-промышленной палаты республики Абхазия в Германии Вольфганг Матцке принял участие в мероприятии, посвященном поддержке высшего образования в странах, непризнанных Европейским Союзом.
Об этом сообщает пресс-служба ТПП РА.
При этом организаторы мероприятия особо отметили ограничения академического сотрудничества со странами, непризнанными ЕС: «Когда речь заходит о доступе к высшему образованию, молодому поколению Абхазии, Приднестровья и Северного Кипра мешает вопрос международного признания их республик. Вместе с тем и ученым ограничивают доступ к международным исследованиям».
На встрече было представлено исследование, проведенное Сабиной Люис – представителя Центра восточноевропейских и международных исследований и Томасом де Ваалом (Европейский Фонд Карнеги), в котором анализируется ситуация в непризнанных странах, возможности для обмена и мобильности.
Республику Абхазия представляли – Вольфганг Матцке, Полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба и Рустам Аншба – представитель неправительственной организации «Республика идей». После мероприятия, гостям были предложены буклеты, памятки, фильм об Абхазии, подготовленные ТПП РА на немецком языке, а также алкогольная продукция абхазских производителей.
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