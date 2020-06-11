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Приняты распоряжения Кабмина по кадровым вопросам

19:31, 16 Июня 2020
Приняты распоряжения Кабмина по кадровым вопросам
Назначены заместители руководителей министерств и ведомств.

Сухум. 16 июня. Апсныпресс. В соотвествии со ст. 12 Конституционного закона «О Кабинете МИнистров (Правительстве) Республики Абхазия» распоряжениями Кабмина назначены: 

Мераб Логуа и Ремни Квициния - заместителями министра по налогам и сборам; 

Ирма Амичба - первым заместителем министра финансов;

Саид Губаз - заместителем министра финансов;

Динара Смыр - заместителем министра культуры; 

Лела Качарава - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;

Беслан Карчава - первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту; 

Алмасхан Кецба - заместителем начальника Государственно инспекции Республики Абхазия по карантину растений; 

Дмитрий Еник - заместителем начальника Государственного архивного управления Республики Абхазия.

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