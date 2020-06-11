19:31, 16 Июня 2020 84
18:46, 16 Июня 2020 188
18:35, 16 Июня 2020 185
15:17, 16 Июня 2020 179
11:47, 16 Июня 2020 248
18:40, 15 Июня 2020 544
15:59, 15 Июня 2020 568
15:32, 15 Июня 2020 370
15:04, 15 Июня 2020 340
13:38, 15 Июня 2020 456
21:34, 12 Июня 2020 2014
20:23, 12 Июня 2020 866
15:44, 12 Июня 2020 1026
15:38, 12 Июня 2020 1299
12:51, 12 Июня 2020 1155
12:00, 12 Июня 2020 671
11:57, 12 Июня 2020 1073
11:53, 12 Июня 2020 806
11:47, 12 Июня 2020 555
15:40, 11 Июня 2020 2207
14:52, 11 Июня 2020 809
13:06, 11 Июня 2020 4468
12:40, 11 Июня 2020 1087
18:30, 10 Июня 2020 1307
15:24, 10 Июня 2020 1407
Популярное
11.06.2020 2207
12.06.2020 2014
09.06.2020 1872
10.06.2020 1407
12.06.2020 1299
10.06.2020 1187
Приняты распоряжения Кабмина по кадровым вопросам
19:31, 16 Июня 2020
Назначены заместители руководителей министерств и ведомств.
Сухум. 16 июня. Апсныпресс. В соотвествии со ст. 12 Конституционного закона «О Кабинете МИнистров (Правительстве) Республики Абхазия» распоряжениями Кабмина назначены:
Мераб Логуа и Ремни Квициния - заместителями министра по налогам и сборам;
Ирма Амичба - первым заместителем министра финансов;
Саид Губаз - заместителем министра финансов;
Динара Смыр - заместителем министра культуры;
Лела Качарава - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;
Беслан Карчава - первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту;
Алмасхан Кецба - заместителем начальника Государственно инспекции Республики Абхазия по карантину растений;
Дмитрий Еник - заместителем начальника Государственного архивного управления Республики Абхазия.
Сухум. 16 июня. Апсныпресс. В соотвествии со ст. 12 Конституционного закона «О Кабинете МИнистров (Правительстве) Республики Абхазия» распоряжениями Кабмина назначены:
Мераб Логуа и Ремни Квициния - заместителями министра по налогам и сборам;
Ирма Амичба - первым заместителем министра финансов;
Саид Губаз - заместителем министра финансов;
Динара Смыр - заместителем министра культуры;
Лела Качарава - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;
Беслан Карчава - первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту;
Алмасхан Кецба - заместителем начальника Государственно инспекции Республики Абхазия по карантину растений;
Дмитрий Еник - заместителем начальника Государственного архивного управления Республики Абхазия.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.