Принято решение об открытии российско-абхазской границе

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Принято решение об открытии российско-абхазской границе
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21:53, 31 Июля 2020
Это главный результат российско-абхазских консультаций в Москве
Сухум. 31 июля 2020. Апсныпресс. Продолжаются переговоры и консультации президента Абхазии Аслана Георгиевича Бжания в российской столице.
Как сообщили Апсныпресс в пресс-службе главы государства, их главный результат – принято принципиальное решение по открытию российско-абхазской границе.
Как известно, представители Роспотребнадзора и Минздраваа, посетившие Абхазию с мониторинговой миссией, дали положительную оценку эпидемиологической обстановки в Абхазии. Это, безусловно, сыграло свою роль в положительном решении вопроса об открытии границы.
Детали, механизмы и условия реализации принятого решения пока находятся на стадии обсуждения. Конкретные выводы будут сделаны по итогам рабочих консультаций между властями Абхазии и России.
Сухум. 31 июля 2020. Апсныпресс. Продолжаются переговоры и консультации президента Абхазии Аслана Георгиевича Бжания в российской столице.
Как сообщили Апсныпресс в пресс-службе главы государства, их главный результат – принято принципиальное решение по открытию российско-абхазской границе.
Как известно, представители Роспотребнадзора и Минздраваа, посетившие Абхазию с мониторинговой миссией, дали положительную оценку эпидемиологической обстановки в Абхазии. Это, безусловно, сыграло свою роль в положительном решении вопроса об открытии границы.
Детали, механизмы и условия реализации принятого решения пока находятся на стадии обсуждения. Конкретные выводы будут сделаны по итогам рабочих консультаций между властями Абхазии и России.
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