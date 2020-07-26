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Принято решение об открытии российско-абхазской границе

134
21:53, 31 Июля 2020
Принято решение об открытии российско-абхазской границе
Это главный результат российско-абхазских консультаций в Москве

Сухум. 31 июля 2020. Апсныпресс.  Продолжаются переговоры и консультации президента Абхазии Аслана Георгиевича Бжания в российской столице.

Как сообщили Апсныпресс в пресс-службе главы государства, их главный результат – принято принципиальное решение по открытию российско-абхазской границе. 

Как известно, представители Роспотребнадзора  и Минздраваа, посетившие Абхазию с мониторинговой миссией, дали положительную оценку  эпидемиологической обстановки в Абхазии. Это,  безусловно, сыграло свою роль в положительном решении вопроса об открытии границы. 

Детали, механизмы и условия реализации принятого решения пока находятся на стадии обсуждения. Конкретные выводы будут сделаны по итогам рабочих консультаций между властями Абхазии и России.

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