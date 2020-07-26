Принято решение об открытии российско-абхазской границе

Это главный результат российско-абхазских консультаций в Москве



Сухум. 31 июля 2020. Апсныпресс. Продолжаются переговоры и консультации президента Абхазии Аслана Георгиевича Бжания в российской столице.



Как сообщили Апсныпресс в пресс-службе главы государства, их главный результат – принято принципиальное решение по открытию российско-абхазской границе.



Как известно, представители Роспотребнадзора и Минздраваа, посетившие Абхазию с мониторинговой миссией, дали положительную оценку эпидемиологической обстановки в Абхазии. Это, безусловно, сыграло свою роль в положительном решении вопроса об открытии границы.



Детали, механизмы и условия реализации принятого решения пока находятся на стадии обсуждения. Конкретные выводы будут сделаны по итогам рабочих консультаций между властями Абхазии и России.

